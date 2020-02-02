〈觀察〉武漢肺炎重創餐飲股 盤點各家受影響程度

武漢肺炎疫情持續擴大，一般預期不利百貨實體店、餐飲連鎖等內需產業，餐飲股鼠年開紅盤日一片慘綠，不過，對台灣餐飲業者而言，未來對中國市場變化的反應將兩極化，有些業者首當其衝，如美食 - KY(2723-TW)、雅茗 - KY(2726-TW)，王品 (2727-TW)、六角 (2732-TW) 和乾杯 (1269-TW) 略受影響，至於瓦城 (2729-TW) 和漢來美食 (1268-TW) 受影響程度則相對較小。

武漢肺炎疫情陸續在全球各地出現確診案例，在中國確診人數更突破萬人，各地均延後開工，勢必影響消費面，法人估，第一季餐飲傳統消費旺季不旺，業者營收表現將大幅低於預期。

不過，國內餐飲業者的營運狀況，反而明顯不同調。其中，雅茗總部位於中國，營收高達 95% 來自位中國市場手搖飲品牌「快樂檸檬」，中國店數達上千家，受衝擊程度不小。

而美食好不容易逐漸脫離營運谷底，但卻又遇上武漢肺炎的衝擊。美食在中國 85 度 C 店數共約 600 家，營收比重高達 60%，已確定有約 25% 門市延後開店，在經濟活動尚未完全恢復前，第一季的營運也將有壓。

王品營收來自中國約 40%，武漢肺炎疫情也同樣造成業績動能低於以往。六角主力放在東南亞，近年積極拓展東北亞市場，不過，併購杭州瑞里後，中國營收占比達約 25%，去年前三季杭州瑞里稅後純益 1.02 億元，年增逾 9%，今年第一季業績也將受到影響，進而影響對母公司的挹注。

反觀瓦城總店數 143 家，但在中國僅 11 家據點，占營收比重約 5-7%。漢來美食收掉西安虧損事業體後，目前在中國僅剩上海 2 個據點，受影響程度也微小。

整體來看，中國餐飲市場在疫情持續擴大衝擊下，短期外食需求將縮減；而台灣餐飲業的衝擊，主要是不少廠商取消原定年後春酒計畫，衝擊飯店和宴會業者，若疫情在台不斷擴大，以台灣為主要市場的連鎖餐飲業，才是下一波受害者。