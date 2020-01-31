彭博：武漢肺炎對全球經濟打擊將遠超SARS 中國Q1成長估降至4.5%

據《彭博》報導，專家估算，新型冠狀病毒對全球經濟的打擊，可能是 2003 年 Sars 爆發的 3-4 倍，當時全球經濟損失約 400 億美元。

澳洲國立大學經濟學教授 Warwick McKibbin 表示，在過去 17 年來，中國經濟飛快成長，這意味著冠狀病毒爆發引發的全球性突發公衛事件，可能帶來更巨大的傷害。

他指出，這只是基於數學的計算，在 SARS 模型中看到的大部分 GDP 損失，主要源自於中國經濟放慢腳步，而中國經濟規模的擴大，意味著損失要更大得多。

他強調，儘管因為危機仍在蔓延，而難以確定真正的損失，但這種影響主要會透過「人類心理」的變化來實現。「經濟上最大的消耗更可能來自於恐慌，而不是死亡。」

野村國際 (Nomura International) 同樣相信，本次疫情對中國經濟的衝擊，將遠大於 SARS 爆發期間。 以 Lu Ting 為首的野村經濟學家認為，第 1 季的實際 GDP 將較 6% 大為下滑，甚至比 2003 年第 1、2 季的 2 個百分比更大。

中國首季 GDP 料受拖累 (圖表取自彭博)

彭博經濟學家舒暢、Jamie Rush 和歐樂鷹 (Tom Orlik) 指出，回到 2003 年，中國只占全球 GDP 的 4%，如今已經達到 17%，為當時的 3-4 倍，這代表對全球經濟的衝擊會強得多。

他們在週四的報告中指出，基於 2003 年 SARS 爆發的經驗，如果冠狀病毒對中國經濟造成嚴重但短暫的影響，中國第 1 季增速可能從去年第 4 季的 6% 降至 4.5%。

報告指出，除中國以外，香港面臨最大的風險，如果疫情帶來嚴重但短暫的影響，香港本季經濟成長將減少 1.7 個百分點。根據彭博經濟研究，南韓和日本也將遭受打擊，而美國和歐元區則面臨約 0.1 個百分點的拖累。

經濟學家們說，如果疫情延長，病毒直到第 2 季才被控制，那麼中國 2020 年成長率可能會放緩至 5.6%。

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