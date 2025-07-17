鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-17 06:00

‌



中國國家統計局周二 (15 日) 發布今年上半年經濟運行情況，數據顯示今年第二季國內生產毛額 (GDP) 達 66 兆 536 億元(人民幣，下同)，年增率 5.3%，增幅超出市場預期引發國際社會廣泛關注。多國媒體分析指出，在美國發起貿易戰背景下，中國經濟展現出強勁韌性，全年 5% 左右的增長目標實現可期。

貿易戰陰霾下展現韌性！陸第二季經濟成長率5.3%超預期 多家外媒這樣解讀（圖：Shutterstock）

新加坡《聯合早報》與《路透社》均認為，中國經濟增速優於市場預測，主要得益於大型基礎設施投資持續發力及出口市場穩定擴張。

‌



美國《紐約時報》則特別強調，即便面臨貿易戰衝擊，中國透過內需擴張與產業升級成功穩住經濟基本盤。

《德國之聲》也援引經濟學家觀點報導指出，中國經濟第二季增速為實現全年 GDP 成長率目標奠定了堅實基礎。

法國《世界報》關注到中美 5 月達成貿易休戰協定後的積極效應，中國 6 月出口年增 5.8% 創新高。

儘管歐盟自去年 10 月起對中國電動車加徵關稅，但中國汽車在歐盟市場佔有率持續提升，顯示出口市場多元化戰略成效顯著。

根據中國海關總署數據，中國今年上半年貨貿進出口總值達 21.79 兆元，創歷史同期新高，全球出口份額佔比達 16%。