〈美股盤後〉武漢肺炎入列國際公衛緊急事件 世衛一句話美股黑翻紅

週四 (30 日) 受武漢肺炎恐重挫全球經濟成長、去年美國 GDP 未達川普政府保 3% 目標、臉書股價暴跌，美股早盤下挫。

美股盤中時段，美國疾病防治中心 (CDC) 證實，美國境內出現第一起「人傳人」新型冠狀病毒傳播的病例，預料未來還會出現更多類似病例，此消息加劇美股跌幅。

尾盤時段，世界衛生組織 (WHO) 正式宣告，源自中國的新型冠狀病毒疫情正式入列「國際公共衛生緊急事件」，但肯定中國當局對疫情做出的努力，呼籲「不限制對中國的旅行和貿易」，美股隨後上演逆轉行情由黑翻紅。

道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

截稿前，中國已確認 9389 例確診病例，疑似 12168 病例，死亡攀升至 213 例，疫情擴及中國全境，除了中國外，全球其他 19 個國家皆有確診病例。

週四 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 124.99 點，或 0.43%，收 28,859.44 點。

標普 500 指數上漲 10.26 點，或 0.31%，收 3,283.66 點。

那斯達克指數上漲 23.77 點，或 0.26%，收 9,298.93 點。

費城半導體指數下跌 2.90 點，或 0.16%，收 1855.80 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

標普 11 大板塊有 4 大板塊下滑，包括通訊服務、醫療保健、材料和非必需消費品。金融板塊領漲 (+1.25%)，再來是必需消費品 (+1.05%) 和公用事業 (+0.89%)。

受到財報獲利力道放緩影響，尖牙股中臉書表現慘烈。臉書 (FB-US) 下跌 6.14%，市值蒸發超過 300 億美元；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.17%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.14%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.68%。

半導體類股漲跌互見。科銳 (CREE-US) 第三季財測遜於預期，其股價跳水 7.56%；AMD (AMD-US) 上漲 2.67%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.21%；美光 (MU-US) 下跌 0.49%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.51%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.11%；賽靈思 (XLNX-US) 下跌 0.98%。

台股 ADR 普遍重跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.43%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.78%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.28%。

金融股全數走揚。花旗 (C-US) 上漲 1.24%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.24%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.42%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 1.35%。

焦點財報與個股

微軟 (MSFT-US) 2020 財年第二季 (至 2019 年 12 月底止) 財報亮眼，雲端業務相當強勁，帶動其股價上漲 2.82 至每股 172.78 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 最新財報喜孜孜，超乎分析師預估，帶動其股價週四直衝 10.30% 至每股 640.81 美元，再刷歷史新高紀錄。

關鍵數據

美國截至 1/25 當週初請失業金 (萬人) 報 21.6，預估 21.5，前值 21.1

美國截至 1/25 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 21.45，前值 21.33

美國 Q4 PCE 物價指數季增年率初值報 1.6%，前值 1.5%

美國 Q4 核心 PCE 物價指數季增年率初值報 1.3%，預估 1.6%，前值 2.1%

美國 Q4 實質 GDP 季增年率初值報 2.1%，預估 2.2%，前值 2.1%

美國 Q4 消費者支出季增年率報 1.8%，預估 2.3%，前值 3.2%

美國 GDP 增長率 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

Hodges Funds 投資組合經理 Eric Marshall 表示：「武漢肺炎預料將對中國今年國內生產總值 (GDP) 產生實質性影響。」

Eric Marshall 表示：「但我不知道這在日常生活中會產生多大的影響，這種情況會持續多久？投資者正在利用這個機會盡速確認估值，而這已重新定調市場情緒，不似數周前那般樂觀。」

Allianz Investment Management 高級投資策略師 Charlie Ripley 說：「冠狀病毒無疑會阻礙全球增長復甦，而投資者正在期待今年有所成長。」

週三以來，3 個月與 10 年期公債利差自去年 10 月來首次出現倒掛。State Street 全球宏觀宏觀策略師 Marvin Loh 說：「殖利率曲線趨平表明，現在市場對經濟成長的擔憂更大。」

Marvin Loh 稱：「一切都更加脆弱，我們都想知道下一個關於新型冠狀病毒消息是什麼？」