路透：中國經濟強勢復甦背後 是減薪和兼職的生活
鉅亨網編輯林羿君
路透分析指出，儘管中國經濟在第二季度實現了穩健的 5.2% 增長，表面上展現了其出口導向模式對美國關稅的韌性，但在這亮麗的數據之下，裂縫正逐漸擴大。工資削減、合約與帳單支付延遲以及消費需求疲軟，正對普通民眾和企業造成壓力。
工資削減與兼職求生
張金明（音譯），一名中國國企員工，因薪資被削減 24% 而被迫在下班後和週末兼職送餐，以彌補每月從人民幣 5,500 元降至 4,200 元（約 585 美元）的收入。他坦言，在國企工作卻兼職送餐並不光彩，但「別無他法」。
這反映出中國經濟在維持港口和工廠運作以支持增長的同時，實際需求不足導致利潤受損，進而迫使工人面臨減薪和兼職的困境。
經濟失衡與政策挑戰
經濟學家指出，中國經濟增長的不平衡性，主要源於其長期以來偏重出口而非消費的政策。儘管出口量持續攀升，但激烈的外部需求競爭和全球貿易緊張局勢正在壓縮工業利潤，並加劇了出廠價格通縮。企業為削減成本，首當其衝的便是員工。
稅收收入的減少也給政府雇主帶來了削減成本的壓力。金融體系中，不良貸款在某些領域激增，儘管當局鼓勵銀行增加貸款。
Merics 首席經濟學家 Max Zenglein 將中國描述為一個「雙速經濟體」，即工業強勁而消費疲軟，兩者之間存在關聯。他認為，製造業和科技領域持續的產能擴張，是導致低盈利能力和通縮壓力的主要原因。中美貿易戰的影響，正逐漸演變為國內問題。
收入受創與支付延遲
廣西崇左的 28 歲教師黃先生表示，他的學校已兩三個月未支付工資，需等待政府撥款。他不敢辭職，因為一旦結婚、背負房貸車貸和育兒壓力，情況將「難以想像」。
另一位來自安徽臨泉的教師雲女士（化名）也透露，她只能領取每月人民幣 3,000 元的基本工資，而約佔 16% 的績效工資則「持續延遲」。她表示，扣除交通和物業費後，所剩無幾，甚至不夠買菜，感嘆「我感覺像是在乞討。如果不是我的父母，我會餓死」
儘管政府部門的支付延遲數據尚無公開資料，但在工業企業中，特別是受國家政策支持或直接擁有的公用事業等領域，欠款增長迅速。
今年 1 月至 5 月，電腦、通訊和電子設備以及汽車製造業的欠款分別增長了 16.6% 和 11.2%，高於行業平均 9%。水電燃氣行業的逾期支付也分別上升了 17.1% 和 11.1%。
GlobalData.TS Lombard APAC 經濟學家 Minxiong Liao 指出，這些數據表明流動性壓力，是當局優先考慮產出而非需求的副作用。他預計，這些「冠軍產業」未來將面臨增長放緩。
消費延遲與通縮擔憂
在收入壓力下，北京正努力兌現提升家庭消費的承諾。人們越來越擔心，持續的通貨緊縮將進一步損害經濟，因為消費者會推遲消費。
20 歲的黃婷婷（音譯）上個月辭去了服務員工作，因為她的餐廳以及附近大多數商店的生意在 4 月（中美貿易緊張高峰期）急劇下滑。為應對收入銳減，餐廳老闆要求員工每月休四天無薪假。
來自東部出口大省江蘇的黃婷婷表示：「我還是要付房租，過自己的生活。」她解釋了辭職的原因。過去，她通常一兩天就能找到另一份餐廳工作，但這次自 6 月以來一直失業。一位招聘人員告訴她，她申請的一個職位有超過 10 名其他應聘者。黃婷婷說：「今年的就業市場比去年更糟。」
總體而言，中國經濟正處於一個關鍵的轉型期。如何在維持出口優勢的同時，有效刺激國內需求、改善民生、化解金融風險，將是其未來發展的關鍵。這不僅需要政策層面的精準調控，更需要深層次的結構性改革，以實現經濟增長的質量與平衡，確保社會的穩定與可持續發展。
- 檳城漲勢吸金，資金正悄悄進場中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 北約秘書長：中國、印度繼續與俄做生意 等著被「二級制裁」
- 美商務部長：中國只能買到輝達的「次次次等貨」
- 中國買家湧入美國房市 投資額激增83% 仍居外國買家之冠
- 貿易戰陰霾下展現韌性！陸第二季經濟成長率5.3%超預期 多家外媒這樣解讀
上一篇
下一篇