路透：中國經濟強勢復甦背後 是減薪和兼職的生活

鉅亨網編輯林羿君 2025-07-17 06:00

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路透分析指出，儘管中國經濟在第二季度實現了穩健的 5.2% 增長，表面上展現了其出口導向模式對美國關稅的韌性，但在這亮麗的數據之下，裂縫正逐漸擴大。工資削減、合約與帳單支付延遲以及消費需求疲軟，正對普通民眾和企業造成壓力。

中國經濟強勢復甦背後 是減薪和兼職的生活。(圖:shutterstock)

工資削減與兼職求生

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張金明（音譯），一名中國國企員工，因薪資被削減 24% 而被迫在下班後和週末兼職送餐，以彌補每月從人民幣 5,500 元降至 4,200 元（約 585 美元）的收入。他坦言，在國企工作卻兼職送餐並不光彩，但「別無他法」。

這反映出中國經濟在維持港口和工廠運作以支持增長的同時，實際需求不足導致利潤受損，進而迫使工人面臨減薪和兼職的困境。

經濟失衡與政策挑戰

經濟學家指出，中國經濟增長的不平衡性，主要源於其長期以來偏重出口而非消費的政策。儘管出口量持續攀升，但激烈的外部需求競爭和全球貿易緊張局勢正在壓縮工業利潤，並加劇了出廠價格通縮。企業為削減成本，首當其衝的便是員工。

稅收收入的減少也給政府雇主帶來了削減成本的壓力。金融體系中，不良貸款在某些領域激增，儘管當局鼓勵銀行增加貸款。

Merics 首席經濟學家 Max Zenglein 將中國描述為一個「雙速經濟體」，即工業強勁而消費疲軟，兩者之間存在關聯。他認為，製造業和科技領域持續的產能擴張，是導致低盈利能力和通縮壓力的主要原因。中美貿易戰的影響，正逐漸演變為國內問題。

收入受創與支付延遲

廣西崇左的 28 歲教師黃先生表示，他的學校已兩三個月未支付工資，需等待政府撥款。他不敢辭職，因為一旦結婚、背負房貸車貸和育兒壓力，情況將「難以想像」。

儘管政府部門的支付延遲數據尚無公開資料，但在工業企業中，特別是受國家政策支持或直接擁有的公用事業等領域，欠款增長迅速。

今年 1 月至 5 月，電腦、通訊和電子設備以及汽車製造業的欠款分別增長了 16.6% 和 11.2%，高於行業平均 9%。水電燃氣行業的逾期支付也分別上升了 17.1% 和 11.1%。

GlobalData.TS Lombard APAC 經濟學家 Minxiong Liao 指出，這些數據表明流動性壓力，是當局優先考慮產出而非需求的副作用。他預計，這些「冠軍產業」未來將面臨增長放緩。

消費延遲與通縮擔憂

在收入壓力下，北京正努力兌現提升家庭消費的承諾。人們越來越擔心，持續的通貨緊縮將進一步損害經濟，因為消費者會推遲消費。

20 歲的黃婷婷（音譯）上個月辭去了服務員工作，因為她的餐廳以及附近大多數商店的生意在 4 月（中美貿易緊張高峰期）急劇下滑。為應對收入銳減，餐廳老闆要求員工每月休四天無薪假。

來自東部出口大省江蘇的黃婷婷表示：「我還是要付房租，過自己的生活。」她解釋了辭職的原因。過去，她通常一兩天就能找到另一份餐廳工作，但這次自 6 月以來一直失業。一位招聘人員告訴她，她申請的一個職位有超過 10 名其他應聘者。黃婷婷說：「今年的就業市場比去年更糟。」