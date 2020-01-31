肺炎疫情擴散 避險情緒升溫！離岸人民幣一度貶破7

週四 (30 日) 離岸人民幣兌美元走勢在以 6.9701 開盤後曾接連貶破 6.98、6.99 和 7.00 關卡，最低一度貶至 7.0027，創下今年以來離岸人民幣對美元匯率首度跌破「7」字頭。

不過在今 (31) 日 WHO 宣布不建議對中國實施旅行和貿易限制後，離岸人民幣大幅走升，凌晨收在 1 美元兌 6.9816 人民幣，較最低點反彈逾 200 基點。

資料來源: 新浪財經

而今日在開盤後，離岸人民幣暫時保持平穩震盪走勢，截至上午 08:57 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.9772 人民幣，升值 44 基點，升幅 0.06%。

進入 2020 年，受到美中緊張關係和緩，雙方第一階段貿易協議順利簽署，帶動人民幣兌美元匯率在離岸與在岸市場雙雙走升，今年高點一度分別升破 6.85 和 6.84 關卡。

不過，在 1 月 20 日創下今年新高後，人民幣對美元匯率開始漲多回吐，加上武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，且疫情快速蔓延，隨後武漢進行封城，及中國春節延長，導致離岸人民幣匯率加速回貶。以今年高點來看，離岸人民幣已回貶逾 2%。

目前，人民幣在岸市場處於休市階段。根據中國政府的公告，銀行間外匯市場將在 2020 年 2 月 3 日起恢復交易和清算結算。無法避免的是，在岸人民幣市場開市後將出現一波重貶。

荷蘭 ING Bank 在報告中預估，隨著疫情進一步擴散，死亡數字持續上升，人民幣可能貶至 1 美元兌 7.20 人民幣。此外，預計中國零售銷售成長率可能從目前的年增 8 %，下滑至 3%-4%。