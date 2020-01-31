iPhone 11熱銷 去年Q4蘋果出貨量全球第一

週五 (31 日) 市調機構 IDC 公布數據顯示，2019 年第四季全球智慧手機銷售量達 3.68 億支，年減 1.1%，下滑主要是受到中國市場需求疲弱的影響。不過，蘋果 iPhone 11 熱銷，帶動去年 Q4 出貨量重新回到第一寶座。

資料來源: IDC, 鉅亨網製表

IDC 指出隨著網路覆蓋率的提升和 5G 的到來，中國消費者正期待性價比高的 5G 手機問世。

報告內容顯示，蘋果是去年第四季智慧手機銷售一哥，其次是三星與華為。不過，以 2019 年全年來看，三星與華為的銷售量均超過蘋果。

蘋果在去年第四季手機出貨重回全球第一的位置，主要因為 iPhone 11 的高性價比，刺激其在年終購物旺季的強勁表現，這與 2018 年情況類似。

此外，即使華為在中國以外的地區持續面臨著手機出貨量的挑戰，且去年第四季的出貨量明顯下滑，但華為仍在 2019 年成功超越蘋果，成為全球第二大智慧手機公司。

IDC 認為，華為雖在中國市場表現優異，但要成為歐洲市場主導者，因缺乏 Google 的行動服務而影響手機性能，華為將繼續面臨挑戰。

IDC 進一步指出，部份手機品牌大廠即便在去年推出 5G 手機和折疊手機等新產品，但 2019 年全年的出貨量仍呈現連續第三年的下滑。

儘管 2019 年整體市場再次下滑，但也有部份手機廠表現不差，去年第四季除蘋果外，小米和 OPPO 等都在手機出貨量方面有所進展。小米和 OPPO 因為在印度市場有斬獲，因此帶動手機出貨量明顯成長。

IDC 表示，展望未來，高性價比的 5G 手機需求將成為 2020 年手機出貨量的主要催化劑，若銷售情況佳，則有機會避免智慧手機出貨量再陷入衰退。