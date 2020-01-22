【關鍵圖表】決定2020年陸股最重要的一張圖！

時序進入 2020 年，我們在去年的創辦人撰文中，強調海外市場，尤其是中國、歐洲的基本面是否好轉，是今年上半年行情再向上一波的關鍵。而在貿易戰第一階段協議順利簽署，最壞的時間點過去後，M 平方持續追蹤相關數據，發現到中國似乎有率先回溫的跡象，其與庫存循環的基本概念也有關係，因此就讓 M 平方一次將庫存循環和相關的中國數據一併介紹給大家，我們認為這張圖的發展將左右陸股未來的走向！

什麼是「庫存循環」？

M 平方主要將庫存循環簡單分為兩個時期：去庫存階段、補庫存階段

去庫存階段 (藍色部分)

通常發生在景氣較差的時期，此時市場需求逐漸下滑，企業因需求不振而使其商品價格受到壓抑，並連帶損害到企業獲利情形，企業開始進行減產並去化庫存的動作。

補庫存階段 (黃色部份)

景氣開始逐漸復甦甚至熱絡時，市場需求開始上升，企業的商品價格反應需求增加而趨於上行，提高企業的盈利能力，同時企業因對未來需求趨於樂觀而進行回補庫存的行為。

從中國三個重要數據看庫存循環的階段 了解庫存循環的基本概念後，接下來我們就可以三個數據的表現和連帶關係作為判斷中國目前究竟在庫存循環的哪個階段，進而判斷目前中國景氣的狀況。

首先，由於相較於中國 - 消費者物價，中國 - 工業生產者出廠價格可直接反應企業生產成品的價格變化，因此我們使用中國 - 工業生產者出廠價格作為判斷市場需求的參考指標，另外我們使用中國 - 工業企業利潤、中國 - 工業企業 - 產成品存貨來分別對應企業的獲利情形以及企業的庫存水位變化。

以上三個代表數據套用到庫存循環的兩個階段，可以發現到以下的變化：

去庫存階段 (藍色部分)

由於市場需求萎縮，中國 - 工業生產者出廠價格將率先下滑，中國 - 工業企業利潤逐漸受到終端產品價格下滑的影響而逐漸走弱，最後廠商決定進行削減庫存的動作，中國 - 工業企業 - 產成品存貨開始顯著滑落。

補庫存階段 (黃色部份)

市場需求逐漸增加，中國 - 工業生產者出廠價格止穩後開始回升，終端產品價格上升下，中國 - 工業企業利潤逐漸改善，在廠商對於未來的展望轉趨樂下，廠商開始進行補庫存的行為，中國 - 工業企業 - 產成品存貨明顯增加。

整體而言，我們可以總結庫存循環兩個階段、三項數據的變化順序：

去庫存階段 (藍色部分)：中國 - 工業生產者出廠價格下滑 -> 中國 - 工業企業利潤下滑 -> 中國 - 工業企業 - 產成品存貨下滑 -> 陸股基本面強

補庫存階段 (黃色部分)：中國 - 工業生產者出廠價格上升 -> 中國 - 工業企業利潤上升 -> 中國 - 工業企業 - 產成品存貨上升 -> 陸股基本面弱

建議用戶密切關注這張圖的變化。另外，如果你想要即時了解中國經濟的最新情形，邀請你加入 MMPro 觀看最新獨家報告，並同步至中國 - 總經成績單 & 操盤人必看 - 中國股市追蹤相關經濟數據的變化！