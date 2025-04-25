中國經濟恐已觸頂 研究機構示警關稅與就業壓力浮現

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-04-25 12:30

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據《Investing.com》周四 (24 日) 報導，中國可能推出刺激措施，以緩解美國加徵關稅帶來的經濟衝擊，但研究機構 Macro Research Board(MRB) 警告，這恐怕不足以抵銷衝擊，並預測中國經濟成長在今年可能已見頂，疲弱的就業市場將迫使消費者縮減支出。

MRB 在最新報告中表示，「2025 年第一季強勁的經濟表現，很可能已是今年成長的高峰。」該機構預測，美國新一波關稅將重創中國出口。

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根據 MRB，中國第一季國內生產毛額 (GDP) 年增 5.4%，大幅優於市場預期，主要受到「製造業明顯改善」支撐。此外，儘管美國在 3 月就已針對中國產品實施更高關稅，出口仍對第一季的成長有所支撐。

然而，MRB 指出，美國對中國出口課徵高達 145% 關稅的真正衝擊，尚未反映在數據中。

該機構預期，關稅引發的經濟放緩效應將在第二季顯現，並指出「貨櫃運輸量將出現最快速下滑，因為 4 月部分主要港口的裝貨作業曾暫時中止，對美國出口預計將在今年剩餘時間大幅下滑。」

該研究機構補充稱，「可以確定的是，更高的美國關稅將壓抑中國 2025 年整體出口成長。」

儘管面臨關稅衝擊，MRB 認為，中國不太可能主動向美國伸出橄欖枝，以緩和世界最大兩經濟體之間的貿易緊張局勢。