〈陸股盤後〉穩就業、穩經濟！中國四部門聯合發聲 市場不領情
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-28 16:30
中國股市三大指數周一（28 日）收盤同步走低，中國國家發展改革委副主任趙辰昕表示，將實施穩就業、穩經濟、推動高品質發展的若干舉措，但市場並未領情。
滬指周一收盤跌 0.2% 報 3,288.41 點，深證成指跌 0.62% 報 9,855.2 點，創業板指跌 0.65% 報 1,934.46 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.077 兆元。
房地產、食品飲料、農業、汽車、醫藥、釀酒類股走低，銀行族群逆勢上揚。
中國國務院新聞辦公室周一舉行記者會，請趙辰昕、人力資源社會保障部副部長俞家棟、商務部副部長盛秋平、中國人民銀行副總裁鄒瀾說明穩就業、穩經濟、推動高品質發展政策有關情況，並答記者問。
趙辰昕說，穩就業、穩經濟、推動高品質發展的若干舉措，包括以下五個方面：
在支持就業方面，主要包括鼓勵企業積極穩定就業、加大職業技能培訓力度、擴大以工代賑等支持、加強就業公共服務等舉措。
在穩定外貿發展方面，主要包括一業一策、一企一策加大支持力度，幫助出口企業規避風險，擴大服務產品出海，鼓勵外資企業境內再投資等舉措。
在促進消費方面，主要包括擴大服務消費，強化失能老年人照護，推動汽車消費擴容，建立技能導向的薪酬分配制度等舉措。
在積極擴大有效投資方面，主要包括完善消費基礎設施、大力提振民間投資積極性、設立新型政策性金融工具等舉措。
在營造穩定發展的良好環境方面，主要包括持續穩定和活躍資本市場、持續鞏固房地產市場穩定態勢、加大對實體經濟的金融支持等舉措。
趙辰昕稱，以上這些政策都注重針對性和可操作性，注重增強企業和群眾獲得感，成熟一項，提出一項。
中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」周一對此表示，對於經濟運行中面臨的問題，特別是外部衝突，中國的政策工具箱很豐富，都有充足預案。
中國官員在上述記者會上提到，這些政策大頭將在第二季落地。「玉淵譚天」說，「這些」，包括既定政策，也包括根據外部形勢變化而推出的新政策。
「玉淵譚天」表示，「這些政策」的大部分政策，中國政府都將在第二季推出，也就是接下來兩個月推出。
粵開證券首席經濟學家羅志恒說：「一攬子增量政策，對我們穩信心、穩預期起到了非常重大的作用。它的提出，讓市場主體認識到，一旦我們面對重大衝擊，面對一些困難，因時因勢調整的宏觀調控，可以根據新的形勢來推出新的政策，它釋放了我們發展的堅定決心。」
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