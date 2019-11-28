聯準會褐皮書：美國經濟溫和擴張 勞動市場短缺

週三 (27 日) 聯準會釋出最新的《褐皮書》報告顯示，勞動力市場短缺的情況之下，美國經濟從 10 月到 11 月中旬溫和擴張，經濟前景總體樂觀。美國通膨速度依然緩慢，並存在一定薪資壓力。

聯準會在反映地區經濟現況的《褐皮書》內容提到：「總體而言，前景依然樂觀，一些人預計當前經濟增長速度將持續到明年。」

《褐皮書》還寫道：「多數行業和技能層面都存在員工短缺，一些人士指出，他們無法填補職位空缺限制了企業成長。」「大部分地區的薪資持續溫和增長。低技能職位的工資壓力加劇。」

總體而言，美國就業持續增長，在專業技術服務和醫療保健領域的就業增長相對強勁，但製造業的情況更為複雜。

美中貿易戰影響之下，關稅的不確定性讓企業推遲決策，美國製造業活動放緩，商業投資降溫。

《褐皮書》報告，一些零售商提到成本因關稅而提高。一些企業表示，它們提高價格的能力有限，而其它企業則更有能力轉嫁成本。與此同時，通膨繼續以溫和的速度增長。

在聯準會 12 個地區中，多數地區報告經濟溫和增長。最疲弱的地區似乎是中西部和西南部，前者受到農業表現疲弱的打擊，後者受能源業主導，並受到油價下跌的影響。

美國經濟《褐皮書》是美國 12 家聯邦儲備委員會編輯的美國經濟形勢的概要，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下一次會議定於 12 月 10 日至 11 日舉行。