民調顯示：強生率保守黨領先 可望贏得英國12月大選

準確度向來備受市場肯定的英國民調機構 YouGov，週三 (27 日) 表示，英國首相強生 (Boris Johnson) 領導的保守黨，有望在英國 12 月 12 日的大選中，獲得多數支持，並且能贏得議會 68 個席次，繼續穩坐英國下議院位置，英鎊受到提振飆升至一週來新高點。

英鎊在民調報導傳出後飛漲，英鎊兌美元從先前的 1.2900 水平，飆升至 1.2948 美元，創下四天來新高位。

英鎊兌美元走勢 (圖片: FXstreet)

根據 YouGov 民調顯示，強生率領的保守黨可能贏得 650 個席位中的 359 個席位，高於 2017 年大選獲得的 317 個席位，這是自柴契爾夫人 (Margaret Thatcher) 於 1987 年獲勝以來，該黨的最好成績。

而據英國《泰晤士報》報導，該民調預測英國 12 月大選，工黨僅能從原先的 262 個席次中，贏得 211 個席位。

保守黨估計能夠拿下 359 個席次，領先工黨的 211 席。該民調也預測，英國蘇格蘭民族黨 (SNP) 預計能取得 43 席，保有英國第 3 大黨的地位；自由民主黨 (Lib Dems) 能保有 13 個席次。

英國在經歷了近四年的動盪的政局後，將迎接脫歐硬派的首相強生，而強生承諾一旦他當選，就會在 1 月 31 日前順利脫歐，這令英國的歐洲主要市場感到忐忑不安。

YouGov 民調被認為是，英國政界最準確反映民意的調查，2017 年 5 月下旬，即 6 月 8 日選舉，該民調曾準確預測前首相梅伊 (Theresa May) 將失去多數席位，梅伊最終因為脫歐協議無法順利過關而下台。