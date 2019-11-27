美股屢創新高！長期多頭分析師：慎防股市「FOMO」

美股近期屢創新高，週二 (26 日) 一位長期多頭分析師呼籲投資者，慎防「害怕錯過 (FOMO) 」。

週二美股道瓊、那指與標普三大指數再度創下歷史新高，一些處於觀望的投資者可能會開始感受到 FOMO 效應，但投行 Canaccord Genuity 分析師表示，現在可能不是採取激進策略的恰當時機，但看好股票長期願景。

錯失恐懼症 (FOMO) 定義為害怕錯過 (Fear of missing out)，常用於描述股票突然波動，似乎有更多買家突然進場的買入行為。

Canaccord Genuity 的分析師 Tony Dwyer 週二發布報告寫道：「儘管萬事皆可能，但我們的指標傾向，別因為 FOMO 而追高市場！」

週二 (26 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 6.88 點，或 0.22%，收 3140.52 點。

那斯達克指數上漲 15.44 點，或 0.18%，收 8647.93 點。

美股道瓊指數上漲 55.21 點，或 0.20%，收 28121.68 點。

截至週二，標普指數於本 (11) 月內已漲 3.4%，年初迄今已漲 25.3%，道瓊 11 月內上漲 4%，年初迄今上漲 20.6%。那斯達克月內漲 4.3%，年初迄今漲 30.3%。

Tony Dwyer 呼籲投資者切勿誤會其意，他預設標普 500 指數 2020 年目標上看 3350 點，較週二收盤價高出 6%。

Tony Dwyer 提到：「現在的問題是，是否要放棄這些技術指標，並期待市場在年底繼續走高？簡而言之，他的答案是否定的。」

他認為當負面情緒高漲，就是在戰術上採取積極行動的時機點，反之亦然。

他解釋：「就在六週前，當股市重挫時，恐慌指數 VIX 飆升至 20 以上，超過 90% 標普 500 成份股的交易價格高於其 10 日移動平均線。」

他提到：「今天情況似乎正好相反。市場正在刷新紀錄，空頭在搖搖欲墜，多頭爭奪更高目標，VIX 已跌至 12 以下。」因此，他建議投資人不要因為害怕錯過行情，而在市場盲目追高。