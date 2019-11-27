美股屢創新高！長期多頭分析師：慎防股市「FOMO」

美股近期屢創新高，週二 (26 日) 一位長期多頭分析師呼籲投資者，慎防「害怕錯過 (FOMO) 」。
週二美股道瓊、那指與標普三大指數再度創下歷史新高，一些處於觀望的投資者可能會開始感受到 FOMO 效應，但投行 Canaccord Genuity 分析師表示，現在可能不是採取激進策略的恰當時機，但看好股票長期願景。
錯失恐懼症 (FOMO) 定義為害怕錯過 (Fear of missing out)，常用於描述股票突然波動，似乎有更多買家突然進場的買入行為。
Canaccord Genuity 的分析師 Tony Dwyer 週二發布報告寫道：「儘管萬事皆可能，但我們的指標傾向，別因為 FOMO 而追高市場！」
週二 (26 日) 美股四大指數表現：
- 標普 500 指數上漲 6.88 點，或 0.22%，收 3140.52 點。
- 那斯達克指數上漲 15.44 點，或 0.18%，收 8647.93 點。
- 美股道瓊指數上漲 55.21 點，或 0.20%，收 28121.68 點。
截至週二，標普指數於本 (11) 月內已漲 3.4%，年初迄今已漲 25.3%，道瓊 11 月內上漲 4%，年初迄今上漲 20.6%。那斯達克月內漲 4.3%，年初迄今漲 30.3%。
Tony Dwyer 呼籲投資者切勿誤會其意，他預設標普 500 指數 2020 年目標上看 3350 點，較週二收盤價高出 6%。
Tony Dwyer 提到：「現在的問題是，是否要放棄這些技術指標，並期待市場在年底繼續走高？簡而言之，他的答案是否定的。」
他認為當負面情緒高漲，就是在戰術上採取積極行動的時機點，反之亦然。
他解釋：「就在六週前，當股市重挫時，恐慌指數 VIX 飆升至 20 以上，超過 90% 標普 500 成份股的交易價格高於其 10 日移動平均線。」
他提到：「今天情況似乎正好相反。市場正在刷新紀錄，空頭在搖搖欲墜，多頭爭奪更高目標，VIX 已跌至 12 以下。」因此，他建議投資人不要因為害怕錯過行情，而在市場盲目追高。