鮑爾暗示利率維持不變 堅持 2%通膨目標

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週一 (25 日) 於羅德島年度商會發表演講時表示聯準會將致力於維持 2% 的目標通膨率，並暗示利率維持不變。

聯準會今年已將聯邦基金利率下調 25 個基點至 1.5%-1.75% 區間，為今年內第三度降息。

鮑爾提到，總體來說，美國經濟表現穩定，目前的貨幣政策立場可能保持適當。年內的三次降息幫助刺激更多購房，這有助於經濟的持續擴張，美國史上最長經濟擴張期也將繼續邁入第 11 年。

而針對聯準會目前面臨的挑戰，在過去 7 年的大部分時間裡，通膨率一直低於聯準會 2% 的目標。

鮑爾承認，聯準會擔心持續的低通膨可能會根深蒂固，迫使聯準會永久保持低利率，從而限制了其應對未來低迷的能力。

鮑爾說：「重要的是，聯準會必須使用工具來確保通膨預期和通膨方面出現不健康的下行趨勢。我們堅決致力於均衡且可持續地方式，實現 2% 通膨目標，以便制定長期計劃時，家庭和企業可以隨時間合理地預期 2% 通膨率。」

美國十月勞動參與率 63.3%，為 6 年來新高，但與其他國家相比仍然較低，此外，薪資成長也正在熄火。

鮑爾提到，即便美國失業率接近 50 年低點 (3.6%)，但薪資與勞動參與率仍有上漲的空間。

鮑爾表示，聯準會可以通過實現「就業最大化和物價穩定」的目標，幫助解決勞動參與率和薪資問題，但強調美國國會能為此做的更多。這些政策能直接為工人和家庭的生活，以及整個經濟的發展帶來巨大利益。