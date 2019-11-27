川普聲援香港！美中協議接近尾聲 「處於最後陣痛」

美國總統川普週二 (26 日) 表示，美中兩國已接近達成第一階段協議，他與習近平關係良好，形容雙方談判正「處於最後陣痛」，與此同時，他希望看到香港民主進展順利。

川普提到與中國領導人習近平友好的關係，他稱：「我和習近平主席關係不錯，我們即將達成一項非常重要的 (第一階段) 協議，甚至可以說是迄今在貿易方面最重要的協議之一。一切都很順利，但與此同時，我們希望看到香港進展順利」

同時，川普表示他與香港民主示威者「站在一起」，川普稱：「我們與他們 (香港人) 站在一起... 我認為習主席可以實現這一目標。我了解他，我知道他想實現這一目標。」

中國商務部週二稍早發布聲明說，中國最高貿易談判代表劉鶴週二上午與美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行了電話交談，雙方討論了解決共同關心的核心問題，就如何解決相關問題達成共識。

美國共和黨參議員 Chuck Grassley 週二表示，他相信與中國的初步協議可能在年底前達成。中國已邀請美國高層級代表赴北京面對面會談。外媒引述消息人士提到，感恩節假期後前往北京。

白宮顧問 Kellyanne Conway 接受外媒專訪時稱：「美國和中國是非常接近達成第一階段貿易協議。」「川普總統希望分階分段地執行，因為這是一項規模相當龐大，具有歷史意義的貿易協議。」