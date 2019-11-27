彭博專欄：就債券市場而言 美中關係在日漸增強

那些對眼下美中冷戰憂心忡忡的人，只需看看債券市場，便能發現冰雪或將消融的跡象。

就在美國市場因公共假日而縮短的一週，中國輕鬆完成了 60 億美元創紀錄規模的美元債發行。

據《彭博社》報導，此次發行總計獲得 200 億美元的認購，最終發行殖利率的利差也因此而得以縮小。雖說這種情況很難說是出乎意料，畢竟這已是中國連續第三年在年內的這個時候發行美元債券，然而它卻向全球投資者發出了一個清晰的信號，那就是當前的美中貿易糾紛不會阻止中國債券發行人融入全球金融市場的腳步，同時它可能還表明，世界兩個最大經濟體之間緊張關係的持續時間也將是有限度的。

中國美元債發行量創有史以來最大增速 圖片：Bloomberg

中國財政部已經表示，其發行美元債券的目的是要為中國美元債發行人創建一條基準殖利率曲線。那可以起到兩方面的作用：

一是可為跨國公司籌集美元資金提供更多便利，二是同時可為中國的銀行提供一個配置美元存款的本地選擇。借助本週發行的這些期限從三年到 20 年不等的債券，中國當前已發行美元債的到期日已從 2022 年一路延伸到 2096 年。

需記住中國沒有必要這麼做，這一點很重要。中國手中持有多達 1.1 兆美元的美國國債，根本無需為美元資金需求發愁，稍稍賣出一點點美國國債就能達到與發行美元債券同樣的目的，只是那樣多少會使兩國的關聯受到一絲削弱。

然而另一方面，為中國美元債市場創建更加堅實的基礎，卻可起到相反的作用。這一市場的規模如今已經超過 7400 億美元,，而 2019 的美元債券發行量有望創出歷史新高。

（本文作者 Brian Chappatta 是重點關注債券市場的彭博視點專欄作家，本專欄並不代表彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。）