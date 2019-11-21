【群益投顧】美中貿易協議恐又生變 台股回測月線轉為整理

一、盤勢分析

美國參議院通過香港人權與民主法案，引來中國強烈不滿，讓原本就緊張的美中關係雪上加霜，加上外媒報導中方要求更大幅度取消關稅，第一階段協議可能拖到明年的影響，週三美股四大指數全面收低，其中費城半導體收跌 1.18%，其餘跌幅都在 0.5% 左右。歐洲方面，泛歐 STOXX600 指數下跌 0.41%，三大主要市場同步收黑，英股收跌 0.84%、德、法股跌幅在 0.5% 之內。今早亞股普遍回檔整理，台股以下跌 58 點開出，終場以下跌 72.93 點或 0.63% 收盤，收在 11558.27 點，成交金額略增為 1198.69 億元。盤面結構，類股幾乎都下跌，電子權值台積電、大立光、聯發科等走弱領頭下跌，金融也未能發揮支撐，拖累指數回檔，傳產以生醫較逆勢抗跌，食品、百貨的跌幅相對較大。

二、盤勢預估

受到美國參議院通過香港人權與民主法案，可能引發兩國關係更加惡化影響，市場對於美中達成貿易協議的看法趨於保守。台股跳空開低持續盤下整理，終場以長下影線黑 K 下跌 72 點作收，成交量持略增至 1200 億元左右，指數盤中殺低回測月線後收腳，顯示多頭仍有防守企圖，惟收盤失守 3 日均線，短線格局轉為整理，建議個股應依技術面變化確實進行汰弱留強。

SEMI 公佈 10 月份北美半導體設備出貨金額大幅回升至 21.091 億美元，年成長率由負轉正達到 3.9%，同時改寫 14 個月新高；SEMI 表示，由於台積電、英特爾、三星等半導體龍頭廠持續擴大資本支出投資先進製程，設備大廠應用材料及 ASML 同步看好明年市況，半導體設備可望重拾成長動能。

水泥市場進入傳統旺季，國內受擴大前瞻計畫工程預算以及台商回流帶動，科技廠辦建案量增加，市況表現創近五年最佳，全年出貨量估計有 5～7% 增幅，大陸市場則因政府加碼基建工程，持續推動供給側改革以及錯峰生產政策，支撐水泥報價走堅，預期第 4 季營運可望持續攀高。

面對經濟下滑壓力，大陸國家發改委計畫逐步鬆綁汽車限購政策，加上進入年終購車旺季，預期將引導一線城市高消費力進入車市，大陸車市可望走出谷底，而車廠經過上半年舊環保標準國五車款庫存去化之後，下半年更嚴格的國六新車已陸續投產，帶動相關中概汽車零組件業者營運回溫。

三、強勢股

電子：

致茂 (2360)、玉晶光 (3406)、亞太 (3682)、晶電 (2448)、緯穎 (6669)

非電：

裕日車 (2227)、中鼎 (9933)、巨大 (9921)、三商壽 (2867)、佳格 (1227)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據