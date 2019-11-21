【日盛投顧】指數回測月線，中小型股反彈

◆盤勢分析

1. 美中貿易傳出變數，全球股市應聲下跌，台股周四開盤跳空下跌，指數震盪走低，惟收盤仍在月線之上，成交量也放大至 1,200 億左右，不過櫃買 OTC 指數周四呈現逆勢上漲，收盤仍在月線之下。盤面資金聚焦 CIS 封測、IC 設計、遊戲軟體及生技相關個股，終場指數下跌 72.93 點，漲幅 0.63%，收在 11,558.27 點，成交金額為 1,203.61 億元。三大法人合計賣超 109.29 億元：外資賣超 98.17 億元、投信買超 4.99 億元、自營商賣超 16.11 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：指數下跌成交量放大 1,200 億之上，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為 11,400 點附近，上檔壓力 11,700 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，提防出現死亡交叉。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 10 日線。

3. 櫃買指數上漲 0.56%，收在 143.07 點。短線支撐為 141 點附近，壓力為 144 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、TWS、汽車零組件、資產營建、生技。

半導體、蘋概、TWS、生技、資產營建

1. 生技：周四台股下跌，生技股成為盤面逆勢走強族群，1789 神隆因止吐針劑在美國市場開賣的利多，連續三天強勢噴出上漲，股價再創今年新高，6612 奈米醫材因專利授權業務成長利多，股價攻上漲停，4157 太景 *-KY 因流感抗病毒新藥進入臨床階段，股價拉回整理後周四再度轉強，收盤站上所有均線之上。

2.CIS 封測：受惠智慧型手機整合多鏡頭及 3D 感測已成為主流趨勢，加上先進駕駛輔助系統（ADAS）及加快自駕車技術研發，對於 CMOS 影像感測器（CIS）需求爆發，後段封測從第四季起出現產能吃緊，相關廠商 3374 精材及 6238 勝麗本周股價持續維持強勢。

3. 遊戲軟體：遊戲軟體第三季財報普遍繳出亮眼成績，周四成為盤面電子股資金避風港，3293 鈊象股價經過拉回半年線附近整理後再度轉強，也聯袂帶動同族群 3083 網龍、4994 傳奇逆勢收紅。

4.IC 設計：受惠 TWS 需求，相關晶片廠 6679 鈺太、3227 原相周四股價逆勢走揚，受惠去美化商機的 4968 立積股價經過連續回檔跌破季線後，周四出現開低走高反彈。