台股盤後－三大關卡失而復得 櫃買逆勢收最高守季線

美中貿易談判頻添變數，美股全跌，台股今 (21) 日早盤一度也重挫 150 點，跌破月線後跌勢收斂，加權指數終場下跌 72.93 點、收在 11558.27 點，留長下影線，且 10 日線、11500 點、月線等三大關卡都失而復得，成交值 1198.69 億元；而櫃買指數更逆勢收紅、收今日最高，力守季線。

美中第一階段協議恐推遲至明年才會敲定，加上美國參議院通過《香港人權與民主法案》，衝擊美股四大指數全面走跌，台股今天也難逃壓力，最低跌到 11478.43 點，10 日線、11500 點、月線都一度失守，不過低接買盤介入，跌勢收斂，終場三大關卡全數收復。

櫃買指數早盤也弱勢，一度回測季線，但在生技股亮眼，加上精材、倉和等亮燈漲停，穩懋、環球晶、神盾等個股跌深反彈帶動下，率先止穩，終場櫃買指數上漲 0.8 點、收在 143.07 點，收今日最高點，力守季線。

蘋概三王中，大立光今天最為疲弱，收在 4305 元，跌 130 元、2.93%；台積電雖然收跌，但是最後一盤買單敲進，終場收 311 元今日最高價，小跌 0.8%；鴻海也是拉尾盤，且一口氣拉到翻紅，中場也是收在今日最高 92.5 元，收復所有短期均線。

其餘權值股也大多無力，研華跌 3%，日月光投控、南亞科、和泰車等都跌超過 2%，聯發科、統一、中壽、廣達等也都綠油油一片。

今天生技類股表現最搶眼，奈米醫材、聿新科都收漲停，易威勁揚超過 7%，達爾膚也上揚超過 4%，太景 - KY、大學光、南光、基亞全都漲超過 3%，推升生技指數創近 4 個月新高。

整體來說，台股今日回測月線，但是獲得一定支撐，10 日線、11500 點、月線等三大關卡都有守，不過 9 日及 9 周 K 值都持續向下，短線仍偏空，修正壓力尚未解除，短線至少得站回 5 日線，才較能確立止跌。