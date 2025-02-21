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〈台股盤後〉台積電領軍反彈漲242點收23730點 周線翻紅漲577點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-21 14:39

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〈台股盤後〉台積電領軍反彈漲242點收23730點 周線翻紅漲577點。(鉅亨網資料照)

台股今 (21) 日在台積電反彈下，開高走高、終場上漲 242.79 點，幾乎收在最高點，達 23730.25 點，站穩所有均線，蓄勢挑戰前高 23943 點，成交量 3911 億元，與昨日相當，周線收紅，單周大漲 577.64 點。

權值股今日普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 反彈超過 1%，收在 1095 元，向上挑戰月線大關，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 雙雙小漲表態，其他權值股如廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 等，漲幅也都在 1% 左右，為大盤走勢增溫。


重電股今日再度成為盤面焦點，繼連兩日強漲後，重電族群漲幅普遍收斂，華城 (1519-TW) 收漲 2%，亞力 (1514-TW) 也大漲 6% 作收，不過指標股中興電 (1513-TW) 因漲多賣壓襲擊，終場翻黑下跌超過 1%。

今日資金也湧入櫃買中小型股，包括濱川 (1569-TW)、點序 (6485-TW)、世界 (5347-TW)、先益 (5351-TW)、茂訊 (3213-TW) 全數亮燈漲停，漲勢相當凌厲。

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台股盤後台股台積電反彈重電族群

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台積電10951.39%
鴻海1830.55%
茂訊123.59.78%
鈺創34.650.43%
世界99.89.91%
點序78.79.92%
濱川74.99.99%
中興電160.5-1.23%
亞力115.56.94%
華城6351.93%
日月光投控1810.84%
台達電3961.54%
廣達2701.31%
聯發科15100.67%
台積電200.1-0.42%
日月光投資控股11.18-1.58%

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