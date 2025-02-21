〈台股盤後〉台積電領軍反彈漲242點收23730點 周線翻紅漲577點

台股今 (21) 日在台積電反彈下，開高走高、終場上漲 242.79 點，幾乎收在最高點，達 23730.25 點，站穩所有均線，蓄勢挑戰前高 23943 點，成交量 3911 億元，與昨日相當，周線收紅，單周大漲 577.64 點。