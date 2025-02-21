盤後速報 - 永豐優息存股(00907)次交易(24)日除息0.13元，參考價16.06元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 17:05
永豐優息存股(00907-TW)次交易(24)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.13元。
首日參考價為16.06元，相較今日收盤價16.19元，息值合計為0.13元，股息殖利率0.8%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/24
|16.19
|0.13
|0.8%
|0.0
|2024/12/24
|16.01
|0.22
|1.37%
|0.0
|2024/10/24
|16.09
|0.28
|1.74%
|0.0
|2024/08/23
|16.17
|0.33
|2.04%
|0.0
|2024/06/25
|16.86
|0.33
|1.96%
|0.0
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