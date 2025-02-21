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鉅亨速報

盤後速報 - 永豐優息存股(00907)次交易(24)日除息0.13元，參考價16.06元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 17:05


永豐優息存股(00907-TW)次交易(24)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.13元。

首日參考價為16.06元，相較今日收盤價16.19元，息值合計為0.13元，股息殖利率0.8%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/24 16.19 0.13 0.8% 0.0
2024/12/24 16.01 0.22 1.37% 0.0
2024/10/24 16.09 0.28 1.74% 0.0
2024/08/23 16.17 0.33 2.04% 0.0
2024/06/25 16.86 0.33 1.96% 0.0

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