接受NTSB建議 波音承諾重新設計上千架737 NG客機引擎

波音公司 (BA-US) 週二 (19 日) 表示，在聯邦安全官員調查去年西南航空 (LUV-US) 飛行中發生致命的引擎爆炸事故，並提出重新設計的要求後，承諾將為數千架 737 飛機進行改裝。

美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 針對 2018 年 4 月西南航空 1380 航班的事故進行調查，對波音做出上述要求。當時該機一片引擎風扇葉片脫離引擎，刺穿三排座位窗戶，並短暫地將一名乘客吸出機外。後來這位被拉回機內的乘客死亡，成為近 10 年來在美國航空機上因事故死亡首例。

NTSB 對設計進一步審查的建議，更加劇了波音深陷因兩次致命空難導致 Max 客機全球停飛，以及部分老舊 737 客機出現的零件問題。

根據 Teal Group 的數據，NTSB 的建議針對的是 737 NG 機型或下一代飛機，其中約 7000 架正由全球航空公司營運中。

波音公司盛讚 NTSB 的調查，並表示「致力於與 FAA、引擎製造商和產業利益相關者緊密合作，進行強化措施，以達成 NTSB 的安全建議。」

它將在進氣孔和風扇罩「導入強化功能」，以改善「它們承受引擎風扇葉片脫離的能力，並提高這些結構的整體承受力」。

2018 年 4 月 17 日，一架原訂由紐約 LaGuardia 機場飛往達拉斯 Love Field 機場的西南波音 737-700 飛機，機上載有 144 名乘客和 5 名機組員，在發生事故後轉降至費城。美國聯邦航空管理局 (FAA) 下令所有航空公司檢查 CFM56 引擎風扇葉片是否破裂。

波音公司表示，所有 737 NG 客機都可以安全地繼續飛行，因為「經由風扇葉片檢查可以完全緩解這一問題」。

NTSB 的建議與讓波音飽受困擾的 737 Max 無關，該款機型自 3 月中旬起因在 5 個月內發生兩次致命空難而停飛，但這些建議增加了對波音旗下飛機的檢查。在檢查人員在所謂的 pickle forks 中發現裂縫後，最近有數十架 737 NG 停飛。pickle forks 是將機翼連接到機身的裝置。FAA 於 6 月要求檢查數十架舊型 737 飛機，以檢查機翼零件是否有瑕疵。

擁有全波音 737 機隊的西南航空發表聲明表示，其機隊、機組人員和客戶的安全「至關重要」。

該航空公司表示：「我們期待著檢視 NTSB 的建議，並與製造商合作，以防止此類事件再次發生。」

2018 年 4 月發生事故的西南航空客機使用的 CFM-56 發動機是全球採用率最高的引擎，由奇異電氣 (GE-US) 和法國 Safran 的合資企業 CFM International 製造。