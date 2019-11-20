蘋果通過新專利：內建傳感器的智慧型耳機

美國專利商標局於近期授權蘋果 (AAPL-US) 52 項新專利，其中涵蓋了一項與耳機設備相關的專利，涉及內置傳感器的耳罩，可用於控制耳機。

此專利涉及備有傳感器的耳機，該傳感器可用於監控設備相對於使用者的方位。其包括觸摸傳感器等傳感器，這些傳感器可監視使用者在將耳機或其他設備放在頭部或其他身體部位時的整體情形。

基於耳機在使用者頭部的方位等資訊，可以適當地配置耳機或其他電子設備。例如，耳機的左立體聲通道和右立體聲通道分配可以按常規或反向配置，並做適當更改。如果需要，使用者也可以輸入指令來調整媒體播放裝置和其他設備。

觸摸傳感器結構主要為織物、印刷電路基板以及其他材料形成薄層，因此也可稱為觸摸傳感器層。觸摸傳感器結構可以由織物上的印刷塗層或織物中的導電紗線等其他線材形成。形成織物的線材可以是單絲、複絲及金屬絲等。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

根據專利申請，使用者可以利用手指或其他方式輸入相關指令，傳感器將透過分析使用者手指的接觸，由此區分當下為左手或右手握住耳機，進而檢測使用者與耳機的相對位置。

蘋果此次通過的專利編號為 10484793，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。