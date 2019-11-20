美股盤後 — 川普再祭關稅警告 家得寶、波音拖累 道瓊跌逾百點

週二 (19 日) 美股主要指數大多收低，道瓊和標普 500 指數從歷史高位回落，主要受到美中貿易協議的不確定性，波音、零售企業家得寶等不利財報影響，然而，在科技股表現強勁之下，那指再刷歷史新高。

值得注意的是，貿易多空消息似乎已然定價，週二盤中時段傳出，美國總統川普警告，若中國不達成貿易協議，美國將對中國商品徵收更高的關稅。美股僅小幅下跌。

週二 (19 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 1.85 點，或 0.06%，收 3120.18 點。

那斯達克指數上漲 20.72 點，或 0.24%，收 8570.66 點。

美股道瓊指數下跌 102.20 點，或 0.36%，收 27934.02 點。

費城半導體指數下跌 8.28 點，或 0.48%，收 1730.50 點。

標普 11 大板塊僅 4 個板塊上揚，醫療保健漲幅最高，其次為資訊科技與房地產板塊。。原油下滑，能源股持續領跌標普，再來是非必需消費品與材料板塊。(圖片：Finviz)

尖牙股與半導體類股漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.30%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.0099%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.55%；臉書 (FB-US) 上漲 0.97%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.015%。

高通 (QCOM-US) 下跌 2.79%；美光 (MU-US) 下跌 2.59%；輝達 (NVDA-US) 下跌 2.02%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.13%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.17%。

隨著新顯卡推出，AMD 週二股價上漲 3.54% 至每股 41.29 美元，創 13 年以來最高價位，為連續第九個交易日上揚，今年迄今漲幅為 124%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.59%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.85%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.39%。

金融股微漲。花旗 (C-US) 上漲 0.56%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.061%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.056%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.046%。

焦點個股

波音 (BA-US) 週二傳出多空消息，該公司於杜拜航空展拿下 50 架 737 MAX 航機訂單。爾後傳出，美國運輸安全局 (NTSB) 建議波音需重新設計 737 NG 的飛機引擎及零部件，以提高安全性，促使該公司股價開高走低，收跌 0.67%。

家得寶 (HD-US) 最新財報遜於預期，同店銷售與財測令人失望，成為道瓊表現最差的個股之一。

關鍵經濟數據

美國 10 月新屋開工年化月增率 3.8%，預估 5.1%，前值 -7.9%

美國 10 月新屋開工年化總數報 131.4 萬戶，預估 131.8 萬戶，前值 126.6 萬戶

美國 10 月營建許可月增率報 5.0%，預估 -0.5%，前值 -2.4%

美國 10 月營建許可總數報 146.1 萬戶，預估 138.1 萬戶，前值 139.1 萬戶

華爾街分析

道瓊與標普在昨 (18) 日分別創下年度第 12 和第 23 歷史新高收盤價後，兩大指數週二回落。

瑞銀經濟學家 Seth Carpenter 表示，我們預計至少在 2022 年底之前美國經濟不會陷入衰退，但隨著 2020 年上半年的增長預測將放緩至 0.5% 以下，近期衰退的風險增加。

紐約聯準會分行行長威廉斯 (John Williams) 週二表示，經濟顯然面臨著一些來自海外的挑戰，但自年度三次降息應該有助於維持增長。

威廉斯警告，美國經濟正面臨著全球增長放緩，貿易不確定性和通膨壓力減弱等不利因素，由於這些全球性的因素，美國經濟成長開始放緩。