FAA 即將解禁！波音預測：737 Max 於 12 月恢復交付 明年 1 月復飛

波音 (BA-US) 週一 (11 日) 宣布，美國聯邦航空總署 (FAA) 將在未來幾周內解除波音 737 MAX 禁飛令，預測 12 月恢復交付 737 Max 系列客機，明年一月恢復商航。

美股盤中時段傳出此消息後，波音股價應聲大漲約 5%。

歷經兩起重大事故後，全球 374 架波音 737 旗艦機種於三月全數停飛，數月過去，波音於上週已成功通過 FAA 一系列的模擬器測試，無疑向獲得認證邁進關鍵一步。

波音週一預測，美國聯邦航空總署 (FAA) 即將批准該系列機型於 12 月恢復服務，還補充道，737 Max 客機應會在明年一月復飛。

波音發言人 Gordon Johndroe 表示：「我們預計 737 Max 客機將在 12 月中旬通過 FAA 適航認證並發布適航指令。預計明年 1 月飛行員完成培訓需求獲准復飛。」

Gordon Johndroe 補充：「我們的航空公司客戶需要更多時間，讓其機師完成培訓，因此他們宣布將在明年 3 月復航的時間表。」

美國聯邦航空總署重申：「該機構沒有預設完成 (測試) 的時間表。」

近期多家美國航空公司宣布，將需要至少一個月培訓機師，並安裝更新過的軟體，然後才能恢復商航服務。

西南航空與美國航空週六 (9 日) 預測，計畫在明年 3 月初恢復提供 737 MAX 商業航班，聯合航空則預測明年 1 月才會復飛，但不排除將時間表往後延。