南韓5G設備日本零件比重高 將推國產化

《朝鮮日報》週二 (19 日) 報導，南韓在 2019 年 4 月，搶先全球推出 5G 服務。經南韓政府單位調查後，得知在 5G 基地台與智慧型手機上所使用的部分重要零件，全都是日本製產品，而為了改變這個狀況，南韓政府正打算編列預算來推動國產化。

根據南韓科學技術資訊通信部於週一 (18 日)，向該國國會預算政策處所提出的預算案資料指出，南韓 5G 設備及行動裝置當中，5G 基地台所使用的 25Gbps 雷射二極體與訊號傳輸用電纜，還有 5G 智慧型手機所搭載的毫米波天線，全部都依賴日本產品。

南韓 5G 設備日本零件比重高 將推國產化 (圖片：AFP)

另外像是用於 5G 基地台數據高速傳輸的內部連接線，還有 5G 智慧型手機用的射頻模組 PAMiD 等 7 項零件，日本企業的市占也高達 6 成以上。

特別是雷射二極體與毫米波天線，在製作上需要日本多年累積下來的半導體微細加工技術，還有超精密加工技術。南韓在這方面，與日本的差距還很大。

南韓科學技術資訊通信部表示，他們所準備的這些資料，是為了向國會說明，南韓高度依賴進口的這些零件，有進行國產化的必要。並指出用於 5G 網路設備的進口零件中，約有 11% 是來自日本。與南韓半導體產業在多數材料、零件的取得上，都需仰賴日本的情況不同。

南韓科學技術資訊通信部計畫編列 131 億韓元預算，積極推動 5G 相關零件的研發及商用化。