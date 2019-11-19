三星電子Q3 DRAM市占率創2年新高 達46.1%

據報導，根據產業研究機構 DRAMeXchange 在週二 (19 日) 發布的一份報告顯示，受惠於伺服器和智慧型手機的強勁需求，三星電子 (005930-KR) 在今年第三季全球 DRAM 市場中的占比上升至 2 年來的最高水平。

數據顯示，在今年 7 月至 9 月份期間，三星電子在整體 DRAM 市場的占比為 46.1%，是自 2017 年第二季以來的新高。

DRAMeXchange 表示，由於中國智慧型手機製造商和伺服器客戶的需求強勁，三星電子在第三季的營收較上一季成長 5%，達到 71 億美元。

三星的競爭對手 SK 海力士 (000660-KR) 在第三季的 DRAM 市場占比則為 28.6%，營收年增 3.5% 至 44 億美元。

今年第三季兩家主要大型南韓晶片製造商在 DRAM 市場中的合併占比達到 74.7%。

DRAMeXchange 指出，整體 DRAM 市場營收終止了連續三季下滑的趨勢，在 7 月至 9 月期間反彈，主因在於市場需求逐漸回溫，部分供應商為避免美國即將實施的關稅可能帶來的負面影響，增加了出貨量。

此外，報告中也表示，受伺服器和智慧型手機市場需求的推動，大型 DRAM 製造商在第四季的出貨量有望向上提升。

在先前，DRAMeXchange 也曾表示，受惠於出貨量成長，全球 DRAM 原廠在第三季產值季增 4%，終止了連續三季的下滑。而在今年第四季，受惠於伺服器及手機需求的增加，全球 DRAM 出貨預期將持續成長，相關大廠的獲利表現有望維持。