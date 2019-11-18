紐西蘭電信放棄華為做為唯一5G供應商 但仍列在首選供應商名單中

中國電信設備製造商華為 (002502-CH) 遭到美國封殺，美方認為華為設備很可能成為中國政府的監視工具，持續呼籲盟友國禁止華為設備。儘管如此，電信公司「Spark 紐西蘭」(Spark New Zealand) 在週一 (18 日) 表示，放棄只依靠中國華為提供 5G 網路服務的計劃，但仍會將華為保留在首選設備供應商清單當中。

在去年的 11 月份，紐西蘭情報機構以國家安全風險為由，拒絕了 Spark 紐西蘭提出使用華為 5G 設備的建議，華為在該國也因此遇到了重大的阻礙。如今，Spark 紐西蘭表示，諾基亞 (Nokia)、三星電子 (005930-KR) 和華為都列在首選的供應商名單當中。此外，作為分階段實施策略的一部分，該公司也已獲得紐西蘭政府的批准，將與諾基亞一同開始 5G 網路設備的部署。

總部位於奧克蘭的 Spark 紐西蘭公司表示，將在聖誕節前在紐西蘭南島的五個地區，以及從 2020 年中期開始在主要中心地區引入無線 5G 寬頻網路。

除了紐西蘭外，先前也傳出義大利電信公司 (Telecom Italia) 可能會在行動網路升級計畫當中將業務授予和華為和愛立信 (Ericsson)。知情人士表示，義大利電信正在為一個為期三年的項目進行招標，該項目可能價值約 6 億歐元 (6.65 億美元)，華為仍然可以和其他廠商一同競爭成為義大利電信的行動網路供應商。

華為持續受到有關中國政府可能將華為的設備用於間諜活動的指控和擔憂，華為則一再否認這一指控。儘管面臨美國的威脅，華為 5G 產品部門總裁楊超斌曾透露，目前華為已經在全球範圍內簽署了 60 多份 5G 商業合約。