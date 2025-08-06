台積電面臨關稅、川普施壓、技術外洩三重利空夾擊 股價摔跌

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-06 12:08

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (6) 日面臨三重利空干擾，不僅關鍵製程 2 奈米在昨日傳出機密外洩案，在地緣政治層面，美國總統川普再度拋出震撼彈，除聲稱台積電將在美國投資高達 3,000 億美元，更預告下周將公布半導體關稅，引發外界關注。今日股價也下挫超過 2%，探至 1125 元，摜破月線大關。

台積電。(鉅亨網資料照)

川普今日在電視訪談中單方面宣稱，台積電在美國的投資規模達到 3,000 億美元，遠高於台積電官方宣布的 1,650 億美元規劃。台積電對此澄清，目前對美投資計畫維持不變，並未增加金額，也未針對川普說法進一步評論。

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值得注意的是，川普指出，「未來一周內將宣布輸美半導體關稅」，期望透過關稅政策實現美國在地製造。而台灣、南韓為現階段半導體輸美的兩大國家，更牽動終端產品組裝，預期未來一周即將公布的半導體關稅將為業界帶來不小改變。

除政治風險升溫外，台積電 2 奈米製程昨日傳出技術外洩事件，內部已啟動調查並對多名涉案員工予以解職。雖公司未對外詳述案情，但因 2 奈米製程是台積電乃至全球最先進的半導體技術，是台積電甚至台灣的核心命脈，機密若落入競爭對手中，後果難以估量。

此案迅速引發政府與安全單位關注，據傳國安機關已介入。業界指出，根據《國家安全法》規定，若外洩內容涉及具戰略價值之核心技術，依法可追究國安刑責。

尤其此次牽涉其中的是日本設備大廠東京威力科創 (TEL) 員工，而日本政府主導的 2 奈米晶圓代工廠 Rapidus，其社長即是東京威力科創前社長東哲郎，再搭配上 Rapidus 先前釋出的 2 奈米進展，更讓外界引發無限遐想。

業界也聯想到 2003 年至 2009 年間爆發的「中芯洩密案」，當時中方透過人員挖角與機密滲透企圖取得台灣先進技術。此次台積電 2 奈米洩密風波儘管尚未釐清「買家」身分，但也讓外界高度關注。