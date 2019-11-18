顧能估2023年全球將有74萬輛自駕車 將有三大挑戰

根據 Gartner 數據表示，到 2023 年時全球人工智慧自動駕駛車輛將增加到 74.57 萬輛，較今年成長 128% ，主要成長地區將集中在北美、西歐與大中華區；不過發展過程中，產業將面臨三大挑戰需克服。

Gartner 首席研究分析師 Jonathan Davenport 表示，目前自駕車雖無法達到完全人工智慧運算，仍需人類監督下才能安全無慮駕駛，但是，許多車輛已具備相關零件，包括攝影機、雷達與感測器等，經過軟體更新 (OTA) 與演算系統建置後，這些自駕車已接近人工智慧自駕車。

2023 年總共無需人力監視的自動駕駛車輛數量將達到 74 萬輛 (圖: Gartner 資料 鉅亨網整理)

Gartner 統計 (見上圖)，自駕車成長仍以消費市場為主，商用市場成長相對緩慢，估到 2020 年，消費市場中，無需人力監視的自動駕駛車輛數將達 38 萬台，商用市場則僅為 1.06 萬台。

展望未來，Gartner 認為，自駕車發展將面臨三個挑戰，首先是各國針對自駕車法規仍尚未成熟，企業必須負責自駕車的任何「駕駛行為」，因此標準化法規建立後，成長力道才會再加速。

其次，自駕車零件成本昂貴，多處產品萌芽期，即使 Gartner 預測， 2026 年感測器成本較 2020 年將下降 25%，不過自駕車仍需要許多感測器，其需求將推升成本昂貴，意味著在下一個 10 年中，人工智慧自動駕駛功能，將僅在高階汽車中出現，或是提供服務車隊的汽車上可用。

最後則是大眾對安全的看法，目前自動駕駛判斷能力仍低於一般人，只有當人工智慧相對一般駕駛人能有效降低事故發生，才能漸漸被市場接受，因此，自駕車的自動駕駛演算法開發，是各廠首要任務，Gartner 也預測，直到 2025 年才有機會發展出遠優於一般人的判斷能力系統。