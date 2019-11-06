Nio宣布攜手英特爾旗下Mobileye 於中國合作開發自駕車

中國電動車新創品牌蔚來汽車 (NIO-US) 宣布，將與英特爾 (INTC-US) 旗下自駕車事業 Mobileye 合作於中國開發自動駕駛車，以打入中國消費市場，之後預計將進一步推動至其他國家。

根據雙方協議，Nio 將大規模製造及生產 Mobileye 所設計之自動駕駛系統，並將系統整合至 Nio 之電動車自用車款產品線，以及 Mobileye 的自動駕駛叫車服務。

以色列公司 Mobileye 所提供之自駕系統包括視覺處理晶片、相機、雷達及光達感測器、以及安全和地圖軟體。

透過此合作協議，Nio 將開發一款專門應用於自動計程車 (robotaxi) 之自駕車，讓 Mobileye 於國際市場中推動，惟協議相關財務細節並未公布。



蔚來汽車與英特爾雙方預計在 2022 年開始於中國合作推出自駕車，Mobileye 的 CEO Amnon Shashua 於週一 (4 日) 接受媒體訪問時表示：「和 Nio 的合作能夠促使我們獲得數據以符合中國法規，並改善地圖以提升自駕技術。」

Mobileye CEO 亦表示，由於中國法規環境較為集權，且目前中國政府亦著手制定 Mobileye 自駕車安全系統之標準化法規，使得在中國推動自駕技術相對有效率。

由於高成本、高複雜度、以及法規限制等因素，使製造商和供應商對於完全自動駕駛系統之導入速度仍持保留態度，同時，他們更加專注在先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的應用，因其與完全自駕系統共用零件，但成本較低，且較能夠創造營收，以用於投入開發完全自駕系統。

Mobileye 表示其所開發之 ADAS 系統，已使用於超過 27 家汽車製造商所生產之車款。雖然 Nio 有意成為下一個特斯拉 (TSLA-US)，但由於中國汽車市場消費萎縮、中國政府取消補貼、以及中美貿易戰等疑慮，使得 Nio 面臨持續虧損及大量燒錢。

Nio 表示與 Mobileye 之合作，符合公司提供高附加價值智慧電動車之使命，並可維持其在電動車市場之競爭力。

因應此合作消息，Nio 股價於週二 (5 日) 上漲 36.84% 以每股 2.34 美元作收。