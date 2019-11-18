受貿易戰衝擊 美國農場破產數創8年來新高

中美貿易戰持續延燒，美國農民似乎成了最大的受害方之一。根據美國農業事務聯合會 (American Farm Bureau Federation) 的一份報告顯示，美國農場申請破產的案件持續增加，並且更多集中在是中西部地區。

數據顯示，截至今年 9 月止的一年中，依美國法律申請破產的農場數高達 580 家，創下自 2011 年以來新高，較去年同期增加了 24%。報告中表示：「據《破產法》第 12 章申請破產的農場數持續增加，受到長期不景氣的農業經濟影響，農民苦苦掙扎。由於美國農業遭實行不公平的報復性關稅，以及連續兩年不利的種植、生長和收割條件，使情況更加惡化。」

不過，報告中也表示，破產數仍然沒有達到 1980 年代農業危機的程度。一些農民正在從貿易補助、農業法案計劃、作物保險和災害援助中找到救濟。該報告預期，這些措施可能會在未來使破產數字下降，然而，「經濟救濟可能還需要一些時間才能體現在農場破產的趨勢中」。

此外，農民也面臨著嚴重的負債問題，有數據顯示，愛荷華州農場在今年第二季的債務總額高達 189 億美元，創新歷史紀錄，顯示農民需要更長的時間來償還貸款。

明尼蘇達大學教育家 Megan Roberts 表示，包括關稅和缺乏貿易協定在內等貿易問題對玉米和大豆種植者打擊尤其嚴重。農業經濟長期不景氣使事情變得困難，農產品價低無疑是其中一部分的原因。「這不僅僅是一年的低迷。若當問題持續時間更長時，破產就會發生，而貸款也會出現缺漏。」Roberts 說道。

在先前，美國大豆出口委員會營銷高級主管 Paul Burke 曾表示，在此種情況下，美國可能永遠無法重新獲得來自中國市場的豐厚營利。「如果我們想要推動市場並消耗庫存，我們需要在非中國市場中取得 100% 的比例。我們現在仍在試圖通過從西北太平洋的港口概念，重新聯繫許多亞洲地區的買家。」Burke 說道。