蘋果通過新專利：佈局自動導航系統、劍指自駕車

美國專利商標局近期授權了蘋果 43 項新專利，其中包涵了用於未來自動駕駛或半自動駕駛汽車的自動導航系統 (ANS) 及與 Metaio 相關的裝置專利。

自動導航系統

此發明為字 10451425 號專利，名為「自動導航系統」，該發明涉及自動駕駛車行駛路線的導航功能。

此發明的相關裝置包括：

傳感器設備，用於監視車輛的行駛路線

自動導航系統，可與傳感器設備相互輔助，實現自動導航的完整度。

在應用上，使用者可以輸入相關指令，系統會根據輸入的指令控制車輛，並將使用者載往他們預設的目的地。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

於現實環境中呈現虛擬訊息的方法

Metaio 是致力於擴增實境 (AR) 技術的德國新創公司，該公司於 2015 年被蘋果收購，自此之後，蘋果也陸續通過涉及該公司相關技術的專利。

10 月 15 日，蘋果曾通過了 AR 3D 重建的相關專利，緊接著在 10 月 17 日又通過了涉及家庭 AR 應用的穿戴裝置，諸如電視訂閱等功能。

蘋果此次通過為字 10453267 號專利也與 Metaio 相關技術有關，涉及一種「在真實環境中呈現虛擬訊息的方法」。

該專利包含的相關裝置包括，位置傳感器、照相機、一個或多個處理器；以及可由一個或多個處理器支援的記憶存儲電腦。

在應用上，其先藉由攝影裝置捕獲圖像，接著利用位置傳感器的位置數據確定參考坐標中的圖像，並藉由使用者輸入的訊息產生能於現實環境中呈現的虛擬圖像。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

以上專利足以想見蘋果及於進攻自駕車及 AR 裝置市場的企圖心，市場預期，果在未來仍預計會有該領域的相關專利陸續公布，而上述專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用、或何時運用至旗下產品上，目前仍無從得知。