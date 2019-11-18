DRAM產值Q3中止連3降 季增4% 供應商Q4獲利可望持穩

研調機構 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，在出貨量成長帶動下，DRAM 原廠第 3 季產值季增 4%，結束連 3 季下滑，看好第 4 季在伺服器及手機需求帶動下，出貨可望維持成長，且原廠獲利表現有機會維持目前，不再大幅衰退。

TrendForce 指出，今年下半年 DRAM 需求端庫存已回到較健康水位，加上部分業者為避免日後可能加徵關稅帶來的負面衝擊，在第 3 季提前備貨，帶動 DRAM 供應商第 3 季位元出貨量大增，推升 DRAM 總產值成長 4%，結束連 3 季下滑。

觀察各廠第 3 季營收表現，三星受惠於中國手機業者提前備貨力道強勁，及伺服器需求緩步回溫，位元出貨量成長逾 3 成，帶動營收較第二季成長 5%；SK 海力士位元出貨量成長約 2 成，營收季增 3.5%。美光由於第 2 季基期較低，第三季位元出貨成長近 3 成，但市占率失守 2 成大關。TrendForce 認為，美光因缺乏新廠增加投片，可能導致市占持續受到壓縮。

受到整體產業價格下跌近 2 成影響，DRAM 供應商第 3 季出貨量雖走揚，但營益率則走衰。三星營益率由前一季的 41% 下滑至 33%，接近公司中長期低標 30% 門檻，TrendForce 認為，三星未來持續調降價格意願將十分有限。

SK 海力士因第 3 季轉換部分伺服器記憶體產能至行動式記憶體，成本優化) 較為明顯，加上第 2 季基期低，第 3 季營益率由 28% 小幅下滑至 24%。美光本次財報季區間 (6 月至 8 月) 報價跌幅略高於韓系廠商 (7 月到 9 月)，營益率跌幅較深，從第 2 季的 35% 下跌至 24%。

展望第 4 季，儘管第 3 季出貨基期已高，TrendForce 認為，預期三大 DRAM 原廠在伺服器及手機需求帶動下，出貨量可望維持成長。而在報價僅小幅下滑且成本持續優化下，原廠獲利能力將有機會維持當前水準，不至於再大幅下跌。

技術方面，TrendForce 指出，三星今年以來投片規劃大致維持不變，明年 Line13 的 DRAM 產能將緩步轉換至生產影像感應器，但平澤二廠將啟動量產，以減緩 Line13 投片下滑，同時導入 1Znm 量產。整體而言，明年三星總投片量變化不大，1Znm 比重也不會太高，審慎增加產出。

SK 海力士明年規劃除持續將 M10 的 DRAM 投片轉移至生產影像感應器外，同時將增加 M14 產出。至於中國無錫 2 座新廠，受貿易戰影響，投片規劃傾向保守。美光方面，台灣美光記憶體已全數以 1Xnm 做生產，下一目標將直接以 1Znm 生產，不過實際貢獻將從 2020 年開始；而台灣美光晶圓科技已有過半比例導入 1Xnm，1Ynm 占比則約 3 成。