〈鈺太法說〉Q4營運估持平 毛利率重返3字頭

MEMS 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 今 (18) 日舉辦法說會，董事長邱景宏表示，受惠 CPU 供貨緩解，筆電拉貨動能轉強，第 4 季營運估持平第 3 季，加上產品組合持續改善，毛利率可望優於上季；法人估，鈺太第 4 季毛利率可望從 29.65%，攀升至 3 字頭，全年營收可望逼近 14 億元，創歷史新高。

副總莊育民指出，鈺太營收以 MEMS 麥克風為主要來源，比重達 8 成，第 3 季數位型 D-MIC 出貨量達 2.51 億顆，季增 36%，營收比重成長近 10 個百分比，達 64%，類比型 A-MIC 出貨量則下滑至 0.75 億顆，營收比重下降 11 個百分比，至 19%，但類比型 A-MIC 特定訂單的銷售單價下滑，影響毛利率僅較上季成長 0.02 個百分點。

以應用別來看，鈺太的筆電產品，在 CPU 供貨逐步緩解下，第 3 季重啟拉貨，出貨較上季成長，營收比重也從 52%，上升至 61%，其中，數位產品滲透率拉升，而耳機含 TWS 方面，第 3 季動銷售能較疲軟，營收比重自先前的雙位數，降至 9%。

展望全年，副總莊育民認為，今年 MEMS 麥克風出貨估將超過 2 億顆，其中，A-MIC 每月出貨 0.1 億顆，全年估達 1.2 億顆，持平去年，D-MIC 全年則估達 0.9 億顆，年增近 3 成。

莊育民指出，去年 A-MIC 毛利率僅個位數，但成本管控得當，有效抑制銷售單價下滑壓力，今年第 4 季估可達 15%，此外，去年鈺太整體毛利率約 28%，今年因銷售單價較高的 D-MIC 出貨量增加，加上應用持續擴張，銷售板塊消長下，全年毛利率估持穩 3 字頭。

至於車用市場，邱景宏認為，目前車用仍以駐極體麥克風為主，因其具備耐高溫、耐濕、耐撞擊的性能，仍較 MEMS 麥克風有優勢。