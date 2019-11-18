〈金管會立院備詢〉銀行想砍ATM機台 金管會訂三大評估原則

星展銀行開銀行先例，將在 12 月 2 日起全面裁撤全台 ATM，金管會主委顧立雄說，銀行想裁撤 ATM 要從三大原則考量，包括如何補償客戶損失，並補強 ATM 無障礙設施，但如果打算撤除偏鄉 ATM，金管會會審慎評估。

星展銀日前宣布 12 月起，全面裁撤全台 ATM 機台，未來客戶每月可享有 15 次跨行提領免手續費優惠，市場解讀此舉可節省 ATM 維護成本，未來可能引發其他銀行跟進。

顧立雄今 (18) 日赴立法院財委會就海外資金匯回專法專案報告列席備詢，民進黨立委王榮璋問，星展銀將撤除全台共 40 台 ATM，若日後其他銀行也跟進申請裁撤，金管會的態度與立場。

顧立雄說，銀行想撤除 ATM 必須跟金管會說明原因，金管會將從三大原則進行評估，強調撤除銀行移除 ATM 不能影響客戶權益。

首先是客戶權益，顧立雄說，銀行移除 ATM 後要對客戶有相對應的損失補償，也就是補償客戶因裁撤 ATM 後的相關損失。

第二、如果撤除 ATM 地點位處偏鄉，就要看當地是否有足夠銀行服務可以支應，換言之，如果撤除 ATM 的地點包括偏鄉據點，金管會將審慎評估；第三、銀行必須強化 ATM 的無障礙設施，確保消費者權益。

銀行局局長邱淑貞補充，星展 6 月時已跟金管會說明裁撤 ATM 原因與相關補償措施，金管會當時表達希望星展可採逐步調整，並要求星展必須負擔客戶在他行 ATM 提款的手續費負擔。