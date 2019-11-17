〈觀察〉鴻海、國巨都搶進 車用市場成電子廠必爭之地

隨著筆電、智慧手機市場趨於成熟，進入成長高原期，而車用市場受惠電子化比重提升、電動車發展推進、先進輔助駕駛系統 (ADAS) 及自動駕駛成為趨勢、規模更將超越消費性電子應用，鴻海也宣示車用是未來轉型升級一大方向、國巨更透過併購跨入高階車用零組件供應鏈，車用領域已儼然成為電子大廠的兵家必爭之地。

近幾年，個人電腦、筆電等市場逐漸成熟，出貨量出現衰退的壓力，智慧型手機也隨著逐漸普及、新機更換周期拉長，換機潮推升手機銷量的力道也不若以往強勁。

在消費性電子成長放緩下，車用領域將是電子廠新的成長契機，目前車用市場規模超乎目前想像，涵蓋機械、車輛、電子、電機、資訊、通訊等科技應用，加上在車用電子比重提升、先進駕駛輔助系統逐漸廣泛應用、自動駕駛成為未來趨勢下，電子廠在汽車供應鏈的角色將越來越吃重。

鴻海董事長劉揚偉也在法說會上直言，智慧手機年複合成長率 (CAGR) 已經放緩，甚至是 Negative(負成長)，未來在鴻海在半導體、關鍵零組件布局上鎖定電動車、智慧醫療、機器人等應用布局，3 大應用到 2025 年的年複合成長率高達 20-30%。

被動元件大廠國巨近日也宣布，擬斥資 500 億元併購美商基美 (Kemet)，董事長陳泰銘講得明白，目標藉由透過併購，跨入高階車用的系統及安全應用，該領域產品價值是車用娛樂、影音的 20 倍。

業界人士分析，電動車與自動駕駛在 10 年內會蓬勃發展，將創造比手機、筆電更大的榮景，傳統車廠將與電子廠加速合作，將產生數個兆元產業成形，預計超過量體龐大的智慧手機、筆電等消費性電子應用。

根據研調機構調查資料，明年光是車內娛樂、車用電子和 ADAS 市場就將達到 1500 億美元；而在自駕車應用發酵下，預計到 2030 年，整體市場規模可望達 8000 億美元。