TWS商機火 沉寂已久的NOR Flash如何一舉出線獨霸市場？

歷經近一年的低谷，NOR Flash 近來受惠真無線 (TWS) 藍牙耳機題材，躍升為市場焦點，產業景氣甚至可望因此走出低谷，步入成長循環。然而，記憶體產品競爭者眾，在 PC、智慧型手機市場，都可看到 DRAM 與 Flash 的身影，為何在這波 TWS 商機中，偏偏只有 NOR Flash 能一舉出線獨霸市場？

先從記憶體性質說起

記憶體依據儲存資料後是否要不斷供電，分為揮發性、非揮發性記憶體，揮發性記憶體在停止供應電源後，所記憶的資料便會消失，非揮發性記憶體則反之，DRAM(動態隨機記憶體) 屬於揮發性記憶體，Flash(快閃記憶體)、ROM(唯讀記憶體) 則為非揮發性記憶體。

非揮發性記憶體中，ROM 雖在不供電情況下，記憶的資料也不會消失，但所寫入的資料都是固定的，無法修改，也就是資料只能被讀取、不能寫入；Flash 分為 NOR Flash 與 NAND Flash，特性為可讀取、也能寫入，且除重量輕、體積小外，功率也相對較低。

NOR Flash 比 NAND Flash 還早導入市場，但由於 NAND Flash 儲存密度與容量較高，寫入與擦除速度也較快，NOR Flash 相形失色，在各類消費性電子產品中的地位，逐漸被 NAND Flash 所取代。

NOR Flash 擁何種優勢？

不過，當 TWS 藍牙耳機問世，其對記憶體的需求與智慧型手機及 PC 等產品不同，不需要如此高密度與高容量的記憶體，且製造 NOR Flash 小晶片比 NAND Flash 小晶片更具經濟效益，儲存密度與容量低，反而成為 NOR Flash 的優勢。

另一方面，NOR Flash 擁有讀取速度快、可直接執行程式碼 (NAND 無法直接執行程式碼)、可靠性高等特性，在隨機存取應用中表現佳，符合物聯網產品需求，在所有因素巧妙連結下，NOR Flash 成為最適合應用於 TWS 藍牙耳機的記憶體產品。

TWS 藍牙耳機為何成需求推手？

目前每支 TWS 藍牙耳機均需搭載 1 顆 NOR Flash，用於儲存韌體與相關程式碼，但由於 TWS 藍牙耳機需要搭載音訊處理、藍牙通訊、無線充電等晶片，加上對主動降噪功能的需求提高，在配備的創新功能持續增加下，解決耳機內通訊晶片與處理器間的訊號衝突也成為考量之一，也推升對 NOR Flash 的容量需求持續成長。

近一年來，NOR Flash 市場都未有新增產能，且產能有所控管，原廠庫存也去化至健康水位，在 TWS 藍牙耳機對 NOR Flash 容量需求提升下，加上車用、工業用等物聯網需求助攻，市場醞釀漲勢，NOR Flash 最壞情況已過，產業景氣將逐步邁向上升循環，而勢頭正熱的 TWS 藍牙耳機，無疑是拯救 NOR Flash 脫離谷底的最大推手。