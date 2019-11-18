【馮冠華專欄】市場的信心似還未回來

11 月 18 日推介 - 港交所（388）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五高開低走，指數高開 205 點後，升幅隨上證走弱勢慢慢收窄，午市盤中更曾倒跌，最終以 26327 點收盤，上升 3 點。成交金額按日下跌約 17% 至約 620 億，是 10 月 2 日後的新低。港股通南下仍是淨流入，金額微降至約 24 億。北上轉回淨流入，金額約人民幣 17 億。藍籌 14 升 32 跌 4 持平。



板塊方面，啤酒、出口、本地地產及新經濟股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至約 14.0%。牛熊證街貨最新比例為 58:42，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍是 100:0。重貨區方面，熊證仍在 27400-27449，牛證則上移至 26100-26149。恆指期貨夜市收報 26382 點，上升 102 點，高水 55 點。港股 ADR 上升 56 點，相等於恆指 26382 點。

簡評：上證失守 2900 點，相信亦是恆指上週五反彈乏力的原因之一。雖則人民幣盤中走強，道指期貨亦上升，但香港社運的威脅揮之不去，成交金額更跌至個多月的新低。反觀，南下資金的淨流入則維持踴躍，感覺上，好像只有國家隊願意在現階段進場。藍籌跌多升少，恆指可以報升，全賴重磅股包括友邦（1299）、工行（1398）、建行（939）及騰訊（700）能上升所致。做空比率有所回落，但仍處於偏高水平，牛熊街貨則仍以牛證為主，下行誘因仍在。綜合看，市場的信心似還未回來。

美股上週五勢如破竹，三大指數齊創新高，主要是受庫德洛及羅斯指貿易協議上有所展進。值得注意的是，庫德洛說，兩國可以於「部長級別」去簽訂協議，而並非「元首級別」來簽署。別小看這個言論，因這代表達成協議的難度會大大減低，內容、時間及地點等也會較容易解決。



從美股之反應，可算是重量級利好，奈何港股夜期及 ADR 未見大幅攀升，或許是投資者對週未香港社運的不明朗而有所留手。另外，外國媒體報道，美國商務部將再度延長對華為禁令的豁免期 6 個月，若屬實也是利多的消息。

簡單描述剛過去的週未，香港所發生的社運事情；這包括多間大學促學生離開校舍、多區出現市民清理路障、衝突時件在大學校園附近尤為激烈（汽油彈、弓箭、磚頭及彈珠應有盡有）、解放軍在週六曾便服自發步出軍營恊助清潔；另外，香港警方指，週日的示威者活動，已和暴亂沒有分別。筆者沒有足夠政治智慧去分析此事的發展，但想指出一點，是本週日（11 月 24 日）的區議會選舉，相信是政府和示威者均希望能如期舉行的，會否有機會暫時停火，拭目以待吧！

「H 股全流通」再有新進展 （見點 2），涉及公司範圍收窄至單 H 股公司。現今有 161 間公司符合條件，筆者估計較大市值的或先行作試點。現時最大市值的 5 隻，包括郵儲銀行（1658）、鐵塔（788）、中電信（728）、財險（2328）及浙商銀行（2016）。另外，港交所（388）也會是受惠者。

2）中證監最新公布，國務院已批准中證監全面推展「H 股全流通」改革，並發表最新業務指引，會以「成熟一家、推出一家」原則完成改革。中證監表示，H 股全流通涉及的單 H 股公司（即未有 A＋H 股同時上市公司），境內未上市股份存量不大，相當於香港聯交所上市股份總市值的不足 7%。「全流通」申請經核准後，相關公司境內未上市股份可轉為 H 股在香港聯交所上市流通。（經濟日報）

3）港府公布經修訂後的第三季經濟數據，確認本港陷「技術性衰退」，並把全年實質 GDP 增長預測，由 0% 至 1%，進一步下調至倒退 1.3%。期內 GDP 在中美貿戰、環球經濟同步放緩，以及本地政局陰影三項因素困擾下，收縮 2.9%，為 2009 年「環球經濟大衰退」以來首次錄得按年跌幅。（經濟日報）

4）美股上週五市況總結：美國白宮經濟顧問庫德洛及商務部長羅斯同稱中美就達成貿易協議上有所展進，在憧憬中美貿談快有突破，美股三大指數齊創新高，當中道指更首次升越 28000 點，上升 222 點或 0.8%，標指及納指則分別上升 0.8% 及 0.7%。十年期債息在 1.836%，美滙指數在 98.00，紐約期油最新報 57.93 美元。

5）新股訊息（信報）：阿里巴巴（9988）上週五開始招股，惟反應未見熱烈，綜合 10 間券商，合共錄得孖展額 54 億元，相當於公開發售部分超購近 1.3 倍。有券商認為，阿里巴巴招股價未有折讓是招股反應一般的主要原因。

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