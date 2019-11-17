〈觀察〉5G鳴槍起跑 CCL廠獲利榮景現 玻纖布廠也要走出寒窯

電子級玻纖布廠德宏 (5475-TW) 及富喬 (1815-TW) 進入第 3 季旺季，受產品價格走跌而面臨營運虧損，不過，隨著 5G 應用需求興起， PCB 上游的 CCL 廠台光電、聯茂等廠商，今年以來獲利反而見到榮景，未來 CCL 廠所需的超細砂玻纖布需求看俏，相關玻纖布廠將是明年觀察重點。

在各國加速布局基礎建設情況下，銅箔基板 (CCL) 廠積極爭奪市場商機，今年前 3 季台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 及騰輝 - KY(6672-TW) 等，每股純益都跨越 5 元，配合 5G 應用 CCL 製程所需的超細紗玻纖布，也將成目前市場爭奪另一重點。

今年以來，玻纖布廠都在積極尋求產品的升級，但原有產品受到中國玻纖廠大量開出新產能影響，造成市場供過於求，使玻纖布廠除建榮 (5340-TW) 外，富喬、德宏等前 3 季營運都虧損，建榮是唯一獲利廠商，前 3 季每股純益也僅 0.47 元。

CCL 廠因應 5G 產品，需要玻纖布滿足高頻、高速及低阻抗規格，目前上游超高精細玻纖紗來源，主要掌握在日本的日東紡，及美國 AGY 公司手中，此狀況相當於目前手機軟板天線製程上游材料 MPI 掌握在美國杜邦、LCP 材料掌握在日本的村田製作所 (Murata) 的情形。

據指出，日本日東紡及美國的 AGY 公司，生產應用 5G 通訊用的超高精細玻纖紗，並非以現有的窯爐生產，而是在以超高精細紗製程要求下，以超高溫生產條件下，另設中小型窯爐燒製，但這些用超高溫燒製超高精細玻纖紗的中小型窯爐本身壽命也不長，僅有 1.5-2 年的壽命，因此至今仍不見兩家業者積極投資擴產的動作。

市場觀察重點在，日東紡去年收購股權方式，取得建榮 47.65 股權，入主其經營權，並將投資建榮在台生產 5G 應用的玻纖布產能，供應市場需求，由於日東紡在日本境內擁有高精細玻纖紗產能優勢，市場將關注建榮在台的進一步動作。

而富喬與德宏也都有產能，未來 5G 需求成長，各廠營運也有表現空間；富喬在台灣雲林設有玻纖紗窯爐，其生產的玻纖細紗已可因應汽車、伺服器等需求，並已出貨中；富喬雖未傳出打算另外投資超高溫中小型玻纖紗窯爐，但技術上也有新突破，將以目前既有的電子級玻纖細紗生產技術，配合製成玻纖布之後的後段含浸技術，生產符合 5G 銅箔基布用的高頻、高速及低阻抗規格，目前正在認證中。

德宏雖然縮小台灣楊梅玻纖布生產規模，以因應市場低迷情形，但仍看好複合材料瓦斯桶前景，此外，江西九江投資的玻纖紗廠，規劃年產 3 萬噸玻纖紗，若順利，該廠將在 2020 年底點火生產，屆時將成為擁有玻纖紗窯爐及織布廠的一貫廠。