德宏啟動轉型 複合材料LPG瓶獲行銷身分證 將挹注營運

玻纖廠德宏 (5475-TW) 轉型邁大步，開發華人首個複合材料液化石油氣瓶，繼拿到台灣財團法人危險物品安全基金會核發的氣容器型式認可證書，產品上周又獲基金會核發合格鋁銘牌，並正式出貨馬祖、澎湖。

德宏強調，生產的複合材料 LPG 瓶問市、出貨，先前也獲德國萊茵 TüV 認證，已有海內外多組廠商尋求合作 LPG 瓶銷售，應用也受關切並發酵，未來可望擴及其他領域如汽車、無人機等氫氣、壓縮天然氣 (CNG) 容器開發。

台灣市面已見來自挪威進口 10 公斤規格複合材料 LPG 瓶，產品進入商品化已有 18 年，但在台灣售價遠高於德宏推出的產品。

德宏歷經 4 年籌備、研發跨入複合材料液化石油氣 (LPG) 瓶，繼今年 1 月取得歐盟運輸協會 (TPED) 專為瓦斯壓力容器認證規範德國萊茵 TüV 認證，5 月收到台灣安全基金會核發的複合材料 LPG 容器型式認可證書，産品也經安全基金會抽樣檢驗、通過個別認證，所核發鋁銘牌也就是俗稱的「瓦斯桶身分證」，憑證可在市場行銷。

目前，台灣市場流通的傳統 LPG 鋼瓶約 1200 萬支，使用超過 30 年必須強制淘汰，且每年須檢測數量約 250 萬支，其中經定期檢測因鏽蝕等問題不合格須予以汰除的傳統鋼瓶為數可觀，消費者隨著經濟能力改善，更換新型產品有助提升安全與生活品質的意識下，潛在全台市場估計每年約汰換 50 萬支，潛在產值逾 10 億元待開發，德宏工業將因 LPG 瓶產品投入市場、開拓複合材料容器新應用產品後，挹注營運表現。

德宏分析，國內傳統 LPG 鋼瓶存在沉重、易鏽蝕、無法觀察存量等缺點，常因鏽蝕等問題造成漏氣，火災一旦爆炸更危及用戶及消防救災人員的生命及財產安全，但複合材料 LPG 高壓氣瓶不僅可彌補這些缺點，其造型兼具美觀、耐用、輕便，並可由外觀透視氣瓶內存量，確保消費者權益、避免使用途中停氣的困擾，一舉排除傳統 LPG 鋼瓶過重導致運送與人力負荷不足等問題，鎖定量產 16 公斤規格，今年底前再推出 5 公斤、20 公斤規格，並提供客製化產品服務。

德宏是全台 PCB 上游重要電子級玻纖布廠，兩岸都有生產基地，未來也將在中國江西省興建玻纖布上游電子級玻纖紗窯，今年轉型正式跨入複合材料容器領域。