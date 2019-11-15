德宏每股淨值跌破5元 19日起打入全額交割股

受到通用型玻纖布供過於求，且價格競爭激烈，玻纖布廠德宏工業 (5475-TW) 連虧 4 季，至第 3 季底止，每股淨值僅 4.3 元，公司指出，德宏股票將在 11 月 19 日起變更交易方法，改列全額交割。

德宏因市場競爭加劇，已連虧 4 季，今年前 3 季營收 8.67 億元，毛利率為 -13.64%，較去年同期 14.01% 由正轉負，稅後虧損 2.81 億元，也較去年同期盈轉虧，每股虧損 1.62 元，至第 3 季底止，每股淨值 4.3 元，已低於 5 元，將自 11 月 19 日起遭打入全額交割股。

德宏及富喬 (1815-TW) 今年第 3 季都呈現單季虧損，富喬單季稅後虧損 9309 萬元，每股虧損 0.22 元，德宏單季虧損 1.06 億元，每股單季虧損 0.61 元。

德宏董事會已決議，縮減楊梅廠營運規模並將辦理私募，預計發行 8000 張，以每股 4.88 元發行。

德宏對新投入的複合材料瓦斯桶市場前景需求仍看好，但是目前處於市場推廣初期，對第 3 季營收貢獻不大；此外，德宏在江西九江投資的玻纖紗廠，規劃年產 3 萬噸玻纖紗，若順利，九江玻纖窯將在 2020 年底點火生產。