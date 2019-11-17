〈觀察〉百貨面臨低速成長 高價精品崛起成業績黑馬

百貨年度大檔周年慶自 9 月初起開跑一路進行到 11 月底，全台已有部分百貨結束活動，據了解，不少業者今年業績未達標，頂多勉強持平，反觀電商平台雙 11 大促的成長幅度，都是雙位數甚至倍增起跳；百貨消費版圖明顯遭電商侵蝕之際，多家百貨不約而同出現精品熱賣現象，成長幅度多超過 10%。

據高力國際統計，即便去年百貨商場營業額仍超過 3400 億元，占綜合零售業比重 27%，卻罕見連兩年成長率不到 2%，顯示電商高速成長下，百貨商場反而進入低速成長階段。

不過，國際一線精品珠寶和名錶品牌的首要聚集地─台北 101 統計，周年慶平均每日業績較去年同期成長 10%，動能來自精品和珠寶熱銷。

101 為吸引國人新來客，今年罕見祭出聯名卡全館消費 2% 高回饋，涵蓋眾多過去不做回饋活動的高端品牌，有效推升買氣，使會員消費大幅成長 10%，提袋率甚至衝上 50%，此高提袋率已是百貨業超級前段班。顯然，不僅買精品的需求高度熱絡，若再加上高回饋，就成為業績票房保證。

另一方面，雄踞台北東區的遠東 SOGO 主管曾坦言，今年生意都靠精品，光是復興精品部門就成長 20%，前三季則成長 16%，成長動能來自輕精品潮牌，及一線大牌如 CHANEL、LOUIS VUITTON 和 Bottega Veneta 等小包款熱賣，由於小包價位容易入手，甚至還有缺貨情形。

在此趨勢下，遠東 SOGO 百貨正積極將東區三館做不同定位調整，尤其針對精品品牌最多的復興館進行大改裝，將 1-2 樓精品區擴展至 3 樓。

另外，遠百 (2903-TW) 體系同樣可見精品買氣夯，遠百店王台中大遠百、及新北百貨一哥板橋大遠百，前三季精品業種成長最多達 10%。

事實上，精品價格因動輒上萬元起跳，品牌提供的店面裝潢感受、專業櫃員解說服務和購買包裝等，都是網購業者難以比擬、取代的業種，反而成為實體店業績守門員。

整體來看，當網購商品價格可以更便宜甚至還有返利回饋衝刺銷量的同時，百貨營業場域調整傳統零售機能勢在必行，可見到業者多已朝中高端精品服務、餐飲全民經濟，及生活風格體驗店等方向發展，若店鋪能營造更佳的氛圍體驗，百貨仍有發揮空間。