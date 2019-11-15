一文掌握鮑爾聽證會終日重點：歌頌美經濟 敲打赤字警鐘

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (13 日) 起連續兩日前往美國眾議院預算委員會聽證並發表演說，14 日他重申美國經濟強大，並罕見對美國預算赤字表達殷切擔憂。

週四於聽證會中表示，美國經濟面臨嚴重蕭條的風險微乎其微，但敦促國會解決接近 1 兆美元預算赤字問題。

鮑爾週四表示：「如果你看當今的經濟狀況，現在沒有什麼真的會崩潰。」「換言之，這是一個可持續發展的局面。」

他補充說，美元作為全球最主要的外匯儲備貨幣，有助於防範美國不斷增長的債務負擔帶來的任何麻煩。

鮑爾提到：「我們是最強大的國家，我們擁有最好的機構，我們擁有最好的勞動力。」「我們有這樣的優勢，我認為離清算的日子可能會非常遙遠。」

鮑爾說，現在的經濟擴張將比過去時間更為持久。

他說：「我們認為，這確實是因為我們不再面臨過高且不穩定的通膨。」「我們所看到的是，美國歷史上最長的四個商業週期中，有三個都是最近才出現的。」

然而，鮑爾對諸如製造業增長放緩和貿易逆風之類等危機表達關切，並且他罕見警告，聯邦政府舉債的不可持續性，目前國債增長速度高於經濟增長的速度。

美國財政部上月底公布，2019 財政年度預算赤字攀升近 1 兆美元。

鮑爾談到高達近兆美元的債務時說：「按定義，我認為這是不可持續的。」