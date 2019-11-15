美參議院加速審議《香港人權與民主法案》 最快下週通過

香港反政府動亂越演越烈，緊張情勢加劇，威脅全球金融，美國參議院共和黨參議員魯比奧 (Marco Rubio) 週四 (14 日) 表示，參議院正啟動「熱線機制」，加速通過《香港人權與民主法案》，該法案要求美國行政部門每年點名、制裁侵犯香港人權的人士，並定期檢視香港自由及自治情況。

香港抗爭活動日益擴大 (圖片: AFP)

魯比奧表示:「香港人民長期捍衛他們的自由，全球有目共睹，美國需要在這非常時期向北京當局釋出明確的信息」

魯比奧聲稱他與參議院外委會主席 Jim Risch 將透過「熱線機制」(Hotline) 來加速通過該法案程序，兩院將整合提案，在上交至美國總統川普決議是否通過法案。

香港抗爭活動日益擴大，長達近五個月的反政府活動在本週惡化，街頭上演多起暴力衝突，本週一在爆出示威者在抗議活動中被槍殺後，更是癱瘓了金融中心。

據了解，魯比奧和民主黨參議員 Ben Cardin 共同提出的提案，已獲得參議院兩黨支持，已，其中包括外委會主席 Risch，Risch 更敦促參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 進行快速投票。



中國國家領導人習近平對此表示，恢復香港秩序是目前最迫切的任務。而中國外交部則在週四 (14 日) 警告說，如果國務院通過《香港人權與民主法案》，將採取報復措施。

參議員 Josh Hawley 表示，除非有參議員反對，否則今天或下周就會通過法案。根據彭博社報導，參議院最快將於下週通過法案，有可能於 11 月 22 日完成立法。



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