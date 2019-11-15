GSOMIA到期日逼近 日韓兩國就相關問題進行意見交換

日韓外交官員在週五 (15 日) 上午舉行會談，日方針對二戰徵用工問題，再次要求南韓作出改正，另外日韓雙方也就即將在 11 月 23 日到期失效的日韓軍事情報機密保護協定 (GSOMIA)，進行了相關議論。

15 日上午的會議，由日本外務省負責亞太事務的滝崎成樹局長，以及南韓外交部的亞太局長金丁漢，在事隔 1 個月後再度舉行。會議在日本時間上午 9 點左右展開，在進行約 2 個半小時後結束。

先前 11 月 4 日在泰國曼谷進行短暫密談的日韓元首 (資料照片) (圖片：AFP)

有關會議的詳細內容，雖然並未對外公開說明。不過根據日本《NHK》的報導內容，日本方面在會中就二戰期間的徵用工問題，要求南韓儘速改正目前違反國際法規定的作法。

此外，由於南韓青瓦台日前在 8 月 22 日時宣布，將不再續簽 GSOMIA。該協定也即將面臨在 11 月 23 日時到期失效的急迫問題。日韓雙方也針對這個議題，在會中就安全保障方面進行了意見交換。

日方表示，在北韓持續發射導彈的情況下，南韓不再續簽 GSOMIA 是對情勢的完全誤判。對此，南韓政府仍維持先前態度，表示日本若撤回對韓出口的嚴格管制措施，就會重新考慮續簽 GSOMIA。

會議結束後，日本外務省官員向記者們表示，日韓雙方「在意見上進行了有意義的交換，但不代表有獲得大幅進展」。