Fed主席鮑爾：中國去槓桿化是造成全球經濟放緩的原因之一

據報導，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，很難知道中國的經濟正在發生什麼，中國政府的去槓桿化行動是導致全球經濟成長放緩的原因之一。

鮑爾在華盛頓國會聯合經濟委員會作證時表示，很難了解中國，要能真正了解中國的經濟運作模式很難。鮑爾也指出，中國經濟日趨成熟，中國領導人正在設法應對快速增長的三十年後迎來的長期下滑。

「他們沒有對當前狀況作出大規模刺激，他們更加謹慎小心。中國政府已經進行了去槓桿化運動，已經進行了一兩年，當局試圖阻止債務增長。這也是造成全球經濟放緩的一部分原因。」鮑爾說道。

此外，鮑爾也表示：「我們在過去幾年中注意到，中國經濟報告的波動性已經大幅下降，表明當局的管理水平有所提高。不過我們仍然不甚了解。」

舊金山 Fed 分行總裁 Mary Daly 也同意了鮑爾的說法，表示很難知道中國經濟成長放緩的原因，也很難分析出多大程度上是因為成長速度自然過渡到穩定的階段，又有多大程度像是歐洲的周期性下滑或減速。

另一方面，鮑爾也指出，未來貿易政策的不確定性持續影響商業信心和投資，貿易的不確定性確實分散了對企業管理的專注。鮑爾也提到，川普所追求的負利率政策並不適合美國經濟，因為當地的經濟持續在成長、勞動力市場強健且通膨穩定。