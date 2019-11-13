優衣庫母公司加速引入自動化技術 與兩家新創公司合作

服裝連鎖店優衣庫 (Uniqlo) 的擁有者、日本時尚集團迅銷 (Fast Retailing Co Ltd)(9983-JP) 週三 (13 日) 表示，已與兩家機器人初創公司合作，以幫助提高倉儲和分銷效率。

迅銷集團為亞洲銷量最大的時裝零售商，也是僅次於 Zara 的全球第二大時裝零售商，去年表示將投資 1000 億日元，來提高工廠的自動化程度。

迅銷在聲明中指出，已與日本機器人控制器製造商 Mujin Electronics Co Ltd 及提供產品揀選系統的法國公司 Exotec Solutions SAS 合作，幫助在全球倉庫中引入更多的自動化，協助揀選及運輸過程，做為「有明計畫」供應鏈改革的一部分。

優衣庫以其價格適中的休閒服裝，包括輕便的羽絨衣聞名。他們在最新的雙十一銷售期間，品牌銷售額超過人民幣 10 億元。此外，他們還宣布，海外 UNIQLO 營收首次突破 1 兆日圓，連續 3 年創下歷史新高。

但是，優衣庫苦於效率不佳，他們有時將銷售不佳和庫存過多，歸咎於天氣因素，公司希望可以藉由縮短交貨時間和改善物流，以解決部分問題。

公司社長柳田忠表示，在網際網路與服務融合的時代，將更有效運用人工智慧、機器人技術等技術，希望在 3-5 年內完成供應鏈改革。