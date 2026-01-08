鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-08 19:41

日本服飾品牌優衣庫 (Uniqlo) 的營運商迅銷 (Fast Retailing) 表示，受惠於全球銷售強勁成長，其季度營業利潤激增三分之一，並上調了年度財測。這家日本零售巨頭目前正朝著連續第 5 年獲利邁進。

優衣庫全球銷售強勁 迅銷首季營業利潤激增近34% 推升全年財測(圖:shutterstock)

數據顯示，在截至 11 月的季度中 (即財年第一季)，迅銷的營業利潤攀升 34%，達到 2056 億日元 (約 13 億美元)。同期營收增長 15%，至 1.028 兆日元。迅銷第一財季的淨利潤年增 12%，達到 1474.5 億日元。這些強勁的業績表現輕鬆超越了 LSEG 預期的 1770 億日元共識估計，以及 Visible Alpha 預估的 1320 億日元淨利潤。

‌



儘管吸收了美國額外關稅的影響，迅銷的業務利潤率仍超出預期。增長的主要動力來自全球擴張和銷售復甦：作為其最大海外市場的中國，銷售出現了回升，且秋季銷售表現強勁。此外，與電商巨頭京東 (JD.com) 的合作也帶來了新客戶。

整體而言，迅銷的國際業務利潤增長高達 41.6%，許多海外市場實現了營收和利潤的兩位數增長。

在國內業務方面，由於對運動衫和保暖內衣的強勁需求，日本國內利潤較去年同期增長 20.6%。

迅銷持續在北美和歐洲積極執行擴張策略，這些地區是公司尋求降低對中國依賴後的關鍵成長區域。本季度該公司在安特衛普、伯明罕和慕尼黑開設了主要門市。

由於業績亮眼，迅銷上調了全年財測。其全年營業利潤目標已從 6100 億日元上調至 6500 億日元。同時，全年淨利潤預期也從 4350 億日元上調至 4500 億日元 (約 29 億美元)。迅銷也提高了本財年的股息預測，將全年股息預估從每股 520 日元上調至每股 540 日元。