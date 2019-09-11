ZARA母公司毛利率不升反降 歐洲快時尚產業咬牙苦撐

西班牙快時尚品牌 Zara 母公司 Inditex SA 如今光環不再， 旗下服飾品牌經營十分辛苦，Inditex 股價的單日波動幅度也出現半年來下跌最多；情況顯示出，歐洲零售情況的惡化，已經影響到這家曾令人豔羨的服飾集團。

彭博社報導，在西班牙證交所掛牌的 Inditex，第 2 季毛利率下降的情況特別令人擔憂。花旗分析師指出，該公司第 2 季銷量是上揚的，理論上應該會推動獲利才對。

Inditex 旗下服飾銷量好不容易才從近 10 年來最糟的情況中改善，然而毛利下滑並不是個好消息。分析師認為，該公司的表現並未符合投資人的高度期待。

過去一個月以來，Inditex 股價上漲了 8%，這也讓它承受更大壓力。歐洲另家服飾商 Primark 本週所揭露的銷售數字顯示，與前期進行相同銷售活動情形下，銷售量卻有所下降，歐洲服飾零售業近期正處於十分艱困的情形中。

Inditex 周三 (11 日) 公布的半年報顯示，至 7 月為止的半年期間，營收成長 7% 至 128 億歐元，優於去年同期的 3%，也從該公司 2001 年 IPO 以來最差的表現中有所恢復。而營運獲利雖成長至 20.7 億歐元， 卻還是低於市場預期。

Inditex 的季報結果顯然讓投資人不是很開心，台北時間下午 5:33，該公司股價下跌 2.41%，報每股 27.92 歐元。

Inditex SA 今年至今股價走勢 (圖: Google)

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